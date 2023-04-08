Нарышкин: СБУ составляет списки несогласных, нелояльных, на которых оказывается давление

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: сначала забываешь свои праздники, затем своих героев, а затем заколоченные окна родной хаты. Подробности здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Чем больше будет предателей своей родной церкви, тем более кровавой будет война в Украине. Васюры жгли наших людей. Теперь их потомки жгут нашу веру. Они пришли не только за нашими богатствами. Они пришли за нашей душой.