Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пустовой: сначала забываешь свои праздники, затем своих героев, а затем заколоченные окна родной хаты. Подробности здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Чем больше будет предателей своей родной церкви, тем более кровавой будет война в Украине. Васюры жгли наших людей. Теперь их потомки жгут нашу веру. Они пришли не только за нашими богатствами. Они пришли за нашей душой.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
В западных столицах понимают, отдают себе отчет в том, что в условиях краха идеологии, в условиях борьбы за новый миропорядок каноническое православие, русское православие является тем стержнем той духовной силы, которая продолжает быть основой единства и православных народов, и, в частности, народов России и Беларуси. Мы видим, что Служба безопасности Украины в буквальном смысле составляет списки несогласных, нелояльных, на которых оказывается давление.