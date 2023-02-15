Прямой эфир

Православные отмечают Сретение Господне. В чём смысл праздника и как принято проводить этот день?

15 февраля 2023 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Православные верующие отмечают Сретение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых древних христианских праздников. Символом его является свеча, которая освящается особым чином. Но нужно прийти в храм не за ней, а побыть с Богом, исповедоваться, причаститься – к этому призывает Церковь.

Сегодня там  вспоминают библейские события, произошедшие на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария принесла своего сына в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Господу, там их приветствовал старец Симеон и он объявил Иисуса Спасителем.

Православные отмечают Сретение Господне. В чём смысл праздника и как принято проводить этот день?-1

Славянское слово «Сретение» означает «встреча». Праздник символично знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов. В славянской традиции это день, когда зима встречается с весной.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Почему праздник Сретения Господня так называется? Попросили объяснить священника

«Явление этого небесного мира нам здесь». Каково значение церкви в жизни современного человека

В храме есть подготовительные беседы. Как выбрать крестных родителей для ребенка?

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 420 фур стоят в очереди на границе Беларуси с Литвой
15 февраля 2023 07:41

Более 420 фур стоят в очереди на границе Беларуси с Литвой

Юные воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном конкурсе «Мы вместе»
15 февраля 2023 07:01

Юные воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном конкурсе «Мы вместе»

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Памятные мероприятия пройдут в Минске на «Острове слёз»
15 февраля 2023 06:53

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Памятные мероприятия пройдут в Минске на «Острове слёз»