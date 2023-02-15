Православные отмечают Сретение Господне. В чём смысл праздника и как принято проводить этот день?

Православные верующие отмечают Сретение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых древних христианских праздников. Символом его является свеча, которая освящается особым чином. Но нужно прийти в храм не за ней, а побыть с Богом, исповедоваться, причаститься – к этому призывает Церковь.

Сегодня там вспоминают библейские события, произошедшие на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария принесла своего сына в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Господу, там их приветствовал старец Симеон и он объявил Иисуса Спасителем.