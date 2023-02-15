Юные воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном конкурсе «Мы вместе»

Новости Беларуси. О достижениях юных белорусов. Воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном фестивале «Мы вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс проходил в Бресте в смешанном формате. Часть участников выступали непосредственно перед жюри, некоторые присылали записи в электронной форме.

Диплом первой степени у Александра Цыганова. Он воспитанник духового отделения. Пришел в музыкальную школу два года назад. Кстати, в семье мальчика много талантливых музыкантов, а в домашнем оркестре – играют на разных инструментах.

Александр Цыганов, воспитанник Стародорожской детской школы искусств:

После академического концерта мы решили записать окончательный вариант видео. Записали и отправили на конкурс. Когда мне сообщили, что было первое, я очень сильно обрадовался, сразу позвонил маме, родителям и сообщил об этом. Я планирую в музыкальной школе также участвовать во всяких конкурсах и занимать призовые места.