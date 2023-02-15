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Юные воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном конкурсе «Мы вместе»

15 февраля 2023 07:01
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Новости Беларуси. О достижениях юных белорусов. Воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном фестивале «Мы вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс проходил в Бресте в смешанном формате. Часть участников выступали непосредственно перед жюри, некоторые присылали записи в электронной форме.

Юные воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном конкурсе «Мы вместе»-1

Диплом первой степени у Александра Цыганова. Он воспитанник духового отделения. Пришел в музыкальную школу два года назад. Кстати, в семье мальчика много талантливых музыкантов, а в домашнем оркестре – играют на разных инструментах.

Юные воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном конкурсе «Мы вместе»-4

Александр Цыганов, воспитанник Стародорожской детской школы искусств:
После академического концерта мы решили записать окончательный вариант видео. Записали и отправили на конкурс. Когда мне сообщили, что было первое, я очень сильно обрадовался, сразу позвонил маме, родителям и сообщил об этом. Я планирую в музыкальной школе также участвовать во всяких конкурсах и занимать призовые места.

Юные воспитанники Стародорожской детской школы искусств завоевали два диплома на Международном конкурсе «Мы вместе»-7

В числе победителей также Богдан Мамотюк. Талантливый саксофонист отмечен дипломом второй степени.

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# Музыка # общество # Александр Цыганов # Богдан Мамотюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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