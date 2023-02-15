15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Памятные мероприятия пройдут в Минске на «Острове слёз»

Новости Беларуси. В странах бывшего постсоветского пространства отдают дань памяти воинам-интернационалистам. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти десятилетняя война унесла жизни более 14 тысяч бойцов. Мужей и сыновей не дождались и многие белорусские семьи. В списке погибших 771 уроженец Беларуси. Двенадцать до сих пор числятся пропавшими без вести.
Память о героях незыблема. И время бессильно ослабить боль потерь. Сегодня, 15 февраля, траурные митинги пройдут по всей Беларуси. В Минске центром проведения памятных мероприятий по традиции станет мемориальный комплекс «Остров слез».
Сергей Минец, заместитель председателя Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
В 1979 году нас в декабре просто подняли по тревоге. Честно говоря, звено командиров роты, взвода – никто не знал, куда мы направляемся. Собственно говоря, десантные войска и предназначены для того, чтобы выполнить ту задачу, которая нам будет поставлена, неважно где и в какой точке земного шара. И мы не знали, куда мы летим. Только потом уже, когда нам выдали карты Кабула, было определено, что это именно Афганистан.
Эхо афганской войны уходит в историю. Но сохранению памяти о мужестве и героизме воинов-интернационалистов все большую значимость придают тревожные вызовы современности.
Обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане направил Александр Лукашенко, отметив, что спустя десятки лет многие белорусские семьи хранят тревожные воспоминания о той войне.
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