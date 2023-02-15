15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Памятные мероприятия пройдут в Минске на «Острове слёз»

Новости Беларуси. В странах бывшего постсоветского пространства отдают дань памяти воинам-интернационалистам. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти десятилетняя война унесла жизни более 14 тысяч бойцов. Мужей и сыновей не дождались и многие белорусские семьи. В списке погибших 771 уроженец Беларуси. Двенадцать до сих пор числятся пропавшими без вести.

Память о героях незыблема. И время бессильно ослабить боль потерь. Сегодня, 15 февраля, траурные митинги пройдут по всей Беларуси. В Минске центром проведения памятных мероприятий по традиции станет мемориальный комплекс «Остров слез».