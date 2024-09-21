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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2024 07:44
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Праздничные службы 21 сентября отличаются особой торжественностью. Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы-2

Священники облачены в голубые одеяния, а храмы богато украшены цветами. Богородица считается защитницей и заступницей всех христиан. В ее честь верующие возносят молитвы. Именно с этого дня ведет свой отсчет годичный круг церковных празднеств. 

В народном календаре на 21 сентября приходится Богач – древний праздник урожая, приуроченный ко дню осеннего равноденствия. Каждый заботливый хозяин к этому дню стремился довести до конца уборку всех сельскохозяйственных культур с полей и огородов.

# Православные в Беларуси

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