Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Священники облачены в голубые одеяния, а храмы богато украшены цветами. Богородица считается защитницей и заступницей всех христиан. В ее честь верующие возносят молитвы. Именно с этого дня ведет свой отсчет годичный круг церковных празднеств.

В народном календаре на 21 сентября приходится Богач – древний праздник урожая, приуроченный ко дню осеннего равноденствия. Каждый заботливый хозяин к этому дню стремился довести до конца уборку всех сельскохозяйственных культур с полей и огородов.