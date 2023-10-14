Пустовой: «Устоял», «А Лукашенко не сбить с пути» – наш Президент снова стал одним из самых цитируемых на саммите СНГ

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

«Устоял», «А Лукашенко не сбить с пути», «Не дождетесь». Наш Президент снова стал одним из самых цитируемых на саммите СНГ. Хотя официальная повестка была насыщенной, интересной и даже смелой.

Это «Политика без галстуков и купюр». На этот раз из Кыргызстана. Авторское мнение Евгения Пустового на СТВ.

Начну с главного. С мамы. С Днем матери, уважаемые и несравненные белоруски! За тысячи километров сыновье чувство к Родине ощущается особо остро и трепетно. Низкий поклон каждой матери. И тысячи поклонов своей родной. Без матери не было бы ни воина, ни поэта. Кстати, психологи доказали: любовь в семье воспитывает человека, любящего свою Родину. Поэтому именно женственность пытаются затереть идеологи западной модели бытия. Все просто. Нет женственной миссии – нет семейного очага, нет продолжения рода. Нет чувства Родины. А значит, нет и будущего у народа, у государства. Все – размыты границы стран и сознания. Хочешь уничтожить народ – изврати сознание его женщин. Культурой и губительными трендами.

Вот здесь, в Бишкеке, очень много молодежи. А все потому, что культ семьи. Традиционной семьи. Если у вас есть многодетные и успешные мамы, это даже такая позиция государства. Если что, в декрет даже мужа можно в Беларуси отправить. Даже на примере своих коллег – и детей воспитывают, и эфиры перекрывают. Чтобы реализоваться в Беларуси, нет необходимости бегать с криками по городу в костюме Евы. Достаточно вынести предложения на диалоговой площадке.