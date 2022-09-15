Обучение компьютерной грамотности и даже публикации в СМИ. Как ещё подростки могут зарабатывать деньги?

Бывает ли труд легким? Несомненно! Подросткам предлагают только такой вид деятельности. Несовершеннолетние могут выполнять работу, которая не причиняет вреда здоровью и не нарушает их процесс обучения.
Бывает ли труд легким? Несомненно! Подросткам предлагают только такой вид деятельности. Несовершеннолетние могут выполнять работу, которая не причиняет вреда здоровью и не нарушает их процесс обучения.
Иван Карчевский, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Перечень таких работ утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты № 144, в нем определены работы, которые традиционно могут выполнять лица от 14 до 16 лет, не связанные с подъемом, перемещением тяжестей вручную, с работами по эксплуатации машин оборудования.
Есть немало способов заработать первые карманные деньги на законных основаниях. Сюда относятся такие работы, как уборка территорий и квартир, доставка почтовых отправлений, оформление помещений для проведения праздничных мероприятий, прием и выдача одежды в гардеробе, расклейка объявлений, выдача спортивного инвентаря.
Иван Карчевский:
Перечень у нас действует довольно-таки давно, в основном это работы, связанные с уходом за сельскохозяйственными культурами, это помощь в уборке и озеленении дворовых территорий городов, улиц, помощь в обучении пожилых людей компьютерной грамотности. Сейчас мы расширили перечень дополнительными работами, связанными с уходом за животными в зоопарках. Кроме того, мы расширили перечень работами, связанными с ремонтом книг, потому что библиотеки у нас, несмотря на компьютеризацию, все равно пользуются спросом, а библиотечный фонд всегда нуждается в каком-то определенном ремонте.
Можно найти занятие и в медиасфере, но теперь этот пункт конкретизировали. Так, например, внештатный корреспондент средств массовой информации сможет публиковаться в различных СМИ, готовить статьи и фоторепортажи, вести теле- и радиопередачи и даже принимать в них участие. Появились и другие виды работ. Лица 14-16 лет могут взвешивать на весах, комплектовать, сортировать и упаковывать товары, сервировать столы и собирать использованную посуду в объектах общественного питания.
Наталья Силистровская, заместитель начальника отдела организации содействия занятости населения:
При трудоустройстве несовершеннолетнему гражданину необходимо предъявить паспорт, в возрасте от 14 до 16 лет – письменное согласие одного из родителей, законных представителей, также медицинскую справку о состоянии здоровья и справку о том, что человек является учащимся.
Однако для подростков есть ограничения по продолжительности занятости. Рабочее время в учебные дни для детей 14-16 лет составляет не более 2 часов 10 минут, для возраста 16-18 лет – не более 3 часов 30 минут. Оплата труда молодых граждан производится нанимателем в соответствии с действующей у него системой за фактически отработанное время и выполненную работу, но не ниже размера минимальной часовой или месячной заработной платы.