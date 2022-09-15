«Наша задача максимально вовлечь их». Ирина Костевич рассказала, как помогают белорусам с поиском работы

Новости Беларуси. Трудоустройство граждан как один из приоритетов социальной политики Минской области и гарантия эффективной экономики. На рабочем заседании в Червене говорили о содействии занятости населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Трудоустройство граждан как один из приоритетов социальной политики Минской области и гарантия эффективной экономики. На рабочем заседании в Червене говорили о содействии занятости населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Встреча объединила председателей райисполкомов со всего региона, а также руководителей профильных структур и ведомств. Обсудили реализацию Декрета № 3, а также выработали новые механизмы взаимодействия с населением: акцент на адресность. К слову, в 2022 году безработица в Минской области уменьшилась.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Приоритетная категория – это молодежь до 31 года. Они еще не потеряли эту связь с рынком труда. И наша задача максимально вовлечь их в этот рынок труда, чтобы они не потеряли не только желание, но и те навыки или ту квалификацию, которую они получили на старте профтехучилища, либо колледжа, либо техникума.
Экономист и учитель-дефектолог, повар и врач-педиатр. Более сотни рабочих мест предложили на ярмарке вакансий в Червене. На таких встречах в формате тет-а-тет кандидаты могут обсудить условия труда и заработной платы, социальный пакет и бонусы инфраструктуры. Для нанимателей же это возможность напрямую задать вопросы соискателю и укомплектовать коллектив профессиональными кадрами. Так, специалистов ждут в Червенском лесхозе и центральной районной больнице, в местных строительных и сельхозпредприятиях.
Надежда Напреенко, инспектор отдела кадров сельхозпредприятия «Запольское»:
На ярмарке вакансий мы предлагаем свои должности: у нас имеются оператор машинного доения, животноводы, главный зоотехник нам необходим.
Елена Колтович, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома:
На 1 сентября в службу занятости Червенского района к нам обратились 335 граждан, из которых 104 человека было зарегистрировано в качестве безработных. 264 людям было оказано содействие в трудоустройстве. На сегодня уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,06 %.
Всего на ярмарку вакансий в Червене обратились более 30 человек. В итоге 25 из них взяли направления.