«Наша задача максимально вовлечь их». Ирина Костевич рассказала, как помогают белорусам с поиском работы

Новости Беларуси. Трудоустройство граждан как один из приоритетов социальной политики Минской области и гарантия эффективной экономики. На рабочем заседании в Червене говорили о содействии занятости населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Встреча объединила председателей райисполкомов со всего региона, а также руководителей профильных структур и ведомств. Обсудили реализацию Декрета № 3, а также выработали новые механизмы взаимодействия с населением: акцент на адресность. К слову, в 2022 году безработица в Минской области уменьшилась.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Приоритетная категория – это молодежь до 31 года. Они еще не потеряли эту связь с рынком труда. И наша задача максимально вовлечь их в этот рынок труда, чтобы они не потеряли не только желание, но и те навыки или ту квалификацию, которую они получили на старте профтехучилища, либо колледжа, либо техникума.

Экономист и учитель-дефектолог, повар и врач-педиатр. Более сотни рабочих мест предложили на ярмарке вакансий в Червене. На таких встречах в формате тет-а-тет кандидаты могут обсудить условия труда и заработной платы, социальный пакет и бонусы инфраструктуры. Для нанимателей же это возможность напрямую задать вопросы соискателю и укомплектовать коллектив профессиональными кадрами. Так, специалистов ждут в Червенском лесхозе и центральной районной больнице, в местных строительных и сельхозпредприятиях.

Надежда Напреенко, инспектор отдела кадров сельхозпредприятия «Запольское»:

На ярмарке вакансий мы предлагаем свои должности: у нас имеются оператор машинного доения, животноводы, главный зоотехник нам необходим.

Елена Колтович, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома:

На 1 сентября в службу занятости Червенского района к нам обратились 335 граждан, из которых 104 человека было зарегистрировано в качестве безработных. 264 людям было оказано содействие в трудоустройстве. На сегодня уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,06 %.