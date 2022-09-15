Когда всем дадут общагу и сделают скидку на проезд? Владимир Кухарев пообщался со студентами БГТУ

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом и студентами Белорусского государственного технологического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие прошло в рамках Единого дня информирования. В нем приняли участие представители руководства столицы и Ленинского района, а также студенты и преподаватели вуза – всего более 300 человек. Сперва для гостей провели экскурсию по учреждению. В частности заглянули в зал истории образования университета, где познакомились с научными разработками и достижениями ученых БГТУ. После в актовом зале студенты смогли пообщаться с мэром города и задать ему интересующие вопросы.

Александра Кондратович, студентка Белорусского государственного технологического университета:

Студентов волнует тема общежития, потому что общежитие нам нужно. И на данный момент – будет ли строительство еще одного общежития. Темы общественной жизни нашей, какие у нас будут дальше проекты, что у нас будет реализовываться, будет ли скидка на проезд в общественном транспорте.

Дарья Тишко, студентка Белорусского государственного технологического университета:

Я задавала вопрос немножко личного характера, так как у мэра есть сын. Он относится к молодежи в таком возрасте. И сейчас, в этом году особенно, мнение молодежи учитывается в молодежной политике. И мне было интересно, учитывает ли он мнение сына в каких-то вопросах.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Любое взаимодействие всегда приносит плоды. И сегодняшняя встреча также будет иметь плоды. Не только знакомимся глаза в глаза, но и задаем возможные неудобные вопросы по организации быта, по организации порядка в городе. Что можно сделать и улучшить в нашей столице. Безусловно, от этого польза.