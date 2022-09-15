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Когда всем дадут общагу и сделают скидку на проезд? Владимир Кухарев пообщался со студентами БГТУ

15 сентября 2022 14:53
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом и студентами Белорусского государственного технологического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда всем дадут общагу и сделают скидку на проезд? Владимир Кухарев пообщался со студентами БГТУ-1

Мероприятие прошло в рамках Единого дня информирования. В нем приняли участие представители руководства столицы и Ленинского района, а также студенты и преподаватели вуза – всего более 300 человек. Сперва для гостей провели экскурсию по учреждению. В частности заглянули в зал истории образования университета, где познакомились с научными разработками и достижениями ученых БГТУ. После в актовом зале студенты смогли пообщаться с мэром города и задать ему интересующие вопросы.

Когда всем дадут общагу и сделают скидку на проезд? Владимир Кухарев пообщался со студентами БГТУ-4

Александра Кондратович, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Студентов волнует тема общежития, потому что общежитие нам нужно. И на данный момент – будет ли строительство еще одного общежития. Темы общественной жизни нашей, какие у нас будут дальше проекты, что у нас будет реализовываться, будет ли скидка на проезд в общественном транспорте.

Когда всем дадут общагу и сделают скидку на проезд? Владимир Кухарев пообщался со студентами БГТУ-7

Дарья Тишко, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Я задавала вопрос немножко личного характера, так как у мэра есть сын. Он относится к молодежи в таком возрасте. И сейчас, в этом году особенно, мнение молодежи учитывается в молодежной политике. И мне было интересно, учитывает ли он мнение сына в каких-то вопросах.

Когда всем дадут общагу и сделают скидку на проезд? Владимир Кухарев пообщался со студентами БГТУ-10

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Любое взаимодействие всегда приносит плоды. И сегодняшняя встреча также будет иметь плоды. Не только знакомимся глаза в глаза, но и задаем возможные неудобные вопросы по организации быта, по организации порядка в городе. Что можно сделать и улучшить в нашей столице. Безусловно, от этого польза.

Когда всем дадут общагу и сделают скидку на проезд? Владимир Кухарев пообщался со студентами БГТУ-13

Сегодня в столичных вузах обучается около 150 тысяч человек, поэтому актуальной темой для студентов остается жилищный вопрос. По словам Владимира Кухарева, уже сейчас на стадии проектирования два новых общежития, еще два планируют возвести в 2023 году.

# Студенты # общество # Владимир Кухарев # Александра Кондратович # Дарья Тишко # Роман Мельник # Фотофакт

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