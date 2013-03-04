Правоохранители Беларуси 4 марта отмечают свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители отмечают 4 марта профессиональный праздник. В этом году белорусской милиции исполняется 96 лет. С праздником офицеров и генералов, всех сотрудников органов внутренних дел и ветеранов поздравил президент Александр Лукашенко. Поздравление от Главы государства зачитал Госсекретарь Совета Безопасности Леонид Мальцев на торжественном собрании ко Дню милиции во Дворце Республики.

И 4 марта, по традиции, в Минске возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. В церемонии участвовали ветераны службы, члены семей погибших правоохранителей, лучшие милиционеры, военнослужащие и курсанты. Оружейные залпы и минута молчания.

Игорь Шуневич принял участие в церемонии возложения венков к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Поздравить коллег приехали гости из Азербайджана, Молдовы и России.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Сегодня милиция – это отряд высокопрофессиональных подготовленных офицеров, прапорщиков, сержантов, старшин, гражданского персонала. И сегодня мы справляемся с теми задачами, которые диктует наша жизнь.

Дмитрий Урсаки, заместитель министра МВД Республики Молдова:

У нас прекрасные взаимоотношения, они развиваются динамично. Мы являемся близкими по многим позициям, поддерживаем друг друга во всех отношениях. Я думаю, что наши дальнейшие взаимоотношения будут только углубляться.

Начав свою историю в революционном 1917 году с народной, милиция стала официальным органом БССР в 1919. В 20-ые годы она боролась с интервентами и вооруженными бандами. В Великую Отечественную охраняла военные и хозяйственные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наше время сотрудники МВД делают все возможное для безопасности людей в будни и праздники.

Сейчас в стране продолжается реформа МВД. Ее основные направления — совершенствование нескольких служб милиции, а также кадровой и идеологической работы в органах. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Совершенствуется не только правоохранительная система, но и ее противники, которые используют современные средства для совершения преступлений иногда технические, иногда интеллектуальные. Поэтому белорусская милиция старается идти в ногу и опережать таких людей. И в этом направлении мы работаем, на это заточена, если хотите, вся реформа Министерства внутренних дел.