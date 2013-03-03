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Владимир Майко рассказал о хлебе участкового милиционера и о том, каково бить многодетным отцом

03 марта 2013 07:45
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Новости Минской области. Их профессия - быть на страже. Их закон - себя не жалеть. 4 марта профессиональный праздник у людей доблести и чести - День милиции. По традиции накануне чествовали милиционеров столичной области. Им вручена общественная награда «Верность и долг», воплощенная в бронзовой статуэтке Архангела Михаила.

Одним из номинантов стал Владимир Майко - участковый инспектор Пуховичского РОВД. Накануне праздника корреспонденты программы Центральный регион на СТВ встретились с Владимиром Анатольевичем на вверенном ему участке, территории Новоселковского сельсовета.

# Милиция Беларуси

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