Дожинки- 2013. Какие объекты появятся в Жлобине к мероприятию?

Новости Беларуси. Столица белорусских металлургов готовится к Дожинкам- 2013. Именно Жлобин в этом году примет знаменитый фестиваль. Уже будущей осенью в городе подведут итоги работы агропромышленного комплекса страны. Времени осталось совсем немного. А планы по строительству и реконструкции объектов - масштабные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой счастливый билет Жлобин вытянул, как это часто бывает, абсолютно случайно. Главными претендентами на звание столицы Дожинок-2013 ещё совсем недавно считались Гомель и Рогачёв. И всё же к внезапному повороту событий в городе металлургов оказались готовы, хотя и понимают, что работа предстоит серьёзная.

Геннадий Суздалев, председатель Жлобинского райисполкома:

Ожидаем упорный напряжённый труд. Это касается всех. Надеемся на понимание жлобинчан. Нам нужно напрячься и сделать за 5 месяцев то, что многие делали за 1,5 года.

Времени на раскачку нет. Сейчас главное - определиться с перечнем объектов. Городу нужны детский сад, парк отдыха и набережная. Не лишним было бы провести водопонижение для защиты от затопления. Но из десятков объектов всё же придётся выбирать. Точный список появится в ближайшие дни. Единственный безусловный пункт, о котором можно говорить уже сегодня - это благоустройство улиц и дворов.

Жительница Жлобина:

В принципе, менять ничего не надо. Просто хотелось бы, чтобы вся республика лучше узнала нас, наш город. У нас есть что показать. Ждём всех в гости.

Жители Жлобина не лукавят. Созданной здесь инфраструктуре могут позавидовать большинство городов страны. Ледовый дворец, аквапарк, 50-тиметровый бассейн, гребная база, дом детского творчества, новостройки спальных районов - всё это выросло за последнее десятилетие. И всё же нет предела совершенству. Показать всю свою 500-летнюю историю жлобинчанам негде: историко-краеведческий музей ютится в приспособленном здании.

Екатерина Тисецкая, старший научный сотрудник Жлобинского краеведческого музея:

У нашего города очень богатая интересная история. Он возник в конце 15 века. На дщанный момент в нашем музее насчитывается более 16 тысяч экспонатов. К сожалению, показать все, что есть в наших фондах, мы их не можем. Но мы надеемся, что у нас скоро будет построено новое здание.

К Дожинкам планируется приурочить и открытие нового Дворца игровых видов спорта. Строительные работы здесь сейчас в самом разгаре.

Елена Милинкевич, заместитель директора Центра олимпийского резерва Жлобина:

Это вторая очередь физкультурно-оздоровительного центра. Здесь будут находиться залы игровых видов спорта. В Жлобине все ждут этот объект, потому что таких залов у нас нет.

Ещё один крупный объект, к строительству которого уже приступили, - современная гостиницы на 114 мест. Сегодня в Жлобине существует проблема с отелями. Возможно именно эта гостиница примет гостей Дожинок 2013.