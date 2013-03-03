Ушел из жизни Михаил Высоцкий - Герой Беларуси, академик, генеральный конструктор МАЗа

Новости Беларуси. На неделе ушел из жизни Михаил Высоцкий. Герой Беларуси, академик и знаменитый конструктор. Под его руководством создано полтысячи моделей белорусских грузовиков. Еще в 80-е на выставке в Париже его автопоезд стал настоящей сенсацией и опередил мировое автомобилестроение на полвека. В Британии его в свое время назвали «Человеком года», а в США имя Михаила Высоцкого включили в список учёных, внёсших наибольший вклад в развитие мировой науки в XX веке. А дома в Минске Михаил Степанович несмотря на тяжелую болезнь до последних дней работал над автопоездом нового поколения для транснациональных перевозок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ни минуты покоя. Это про него. Безудержный в фантазиях, неудержимый в жизни. Как и в деле, которым руководил Высоцкий. Его запомнят именно таким - активным, веселым, энергичным и всегда смотрящим только вперед! Догонять – глотать пыль. Перегнать не догоняя, любил повторять Михаил Степанович.

Александр Санько, заместитель главного конструктора Минского автомобильного завода:

Он был человеком инноваций. Любил воплощать принципиально новые идеи. Ему это удавалось. Он был строгим с точки зрения инженерной, но не с точки зрения человеческой. С точки зрения человеческой, если к нему подходили, он всегда старался помочь. Он дружил со многими своими подчиненными. Вне зависимости от положения, которое они занимали.

В кабинете на родном Минском автомобильном, где в 33 года Высоцкий стал генеральным конструктором, практически ничего не изменилось. Так, детали. Как-то сама жизнь распоряжается.

Юрий Маркианов, заместитель главного конструктора Минского автомобильного завода:

Когда Михаил Степанович здесь работал, был кульман, на котором можно было смотреть конструкцию узла или автомобиля. Теперь кульмана нет, есть компьютер.

Конечно, поменялись люди. Но все, кто сегодня здесь собрался, лично работали с Высоцким. И в своем деле они еще долго будут руководствоваться его принципами. Если хочешь сделать, ищи пути. А не хочешь, будешь искать причины.

Алексей Зеленский, ведущий инженер-констуктор:

Даже помню, за что в первый раз получил депремирвоание. Он сказал на 100% меня наказать, но потом все же уговорили на 25%, мол я молодой начальник. За переднюю чашку двадцать первой машины.

Он всей душой болел за дело, вспоминают здесь, и всегда доводил его до конца. Но если очень жесткий и требовательный на работе, то в жизни невероятно чуткий и заботливый. При всей занятости конструктор Высоцкий помнил и переживал за каждого.

Юрий Гвоздевич, главный специалист по унификации и рекламационной работе Минского автомобильного завода:

Люди болели. Он всегда это помнил. Брал нашего председателя профсоюза и вместе объезжал людей в больницах. Он за этим всегда следил. Не забывать. Он помогал даже людям строить квартиры.

Он был личностью. Человеком с большой буквы. Счастлив и горд, что его 10-миллионная страна сегодня вправе называться мощной машиностроительной державой. И это его заслуга.

Минский автомобильный сближал Высоцкого с самыми известными людьми тогда еще Союза. Заводские грузовики обкатывала сама примадонна российской эстрады. А случайное знакомство в поезде с продюсером «Ласкового мая» переросло в крепкую и долгую дружбу.

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», депутат Краевой думы Ставропольского края:

Это самый значимый человек. Это мой крестный. Это человек, с которым мы очень много по жизни идем. В этой семье я как сын. Он всегда переживал за работу, переживал за свое детище, за то, что он создавал, что делал, за что боролся.

Для группы Разина Высоцкий даже сконструировал единственный в своем роде грузовик МАЗ, на котором группа проехала почти весь СССР. Этот модуль был и домом и сценой. Ее установили на специальном каркасе наверху грузовика. Собственно, автомобиль был экспериментальным образцом. На нем испытывались многие технологические новшества. Его то и хотела Пугачева. Высоцкий сказал, нет: такой будет только у Разина. Все это время музыкальный коллектив шефствовал над МАЗом. Специально для автозаводцев «Ласковый май» дал более пятидесяти концертов.

Юрий Гвоздевич, главный специалист по унификации и рекламационной работе Минского автомобильного завода:

Андрей Разин меня знал. И как-то я шел с молодыми сотрудниками по заводу, а напротив шел Андрей Разин. Он со мной поздоровался. А мои ребята так удивились. То что, я был заместителем главного конструктора, это ничего не значило. А вот, что со мной поздоровался Разин, это мой рейтинг сразу поднялся в их глазах.

В 2006 академику Михаилу Степановичу Высоцкому было присвоено звание «Герой Беларуси» и вручена Золотая Звезда Героя. А Герой – это навсегда.

Чем в душе Высоцкий очень гордился, на людях старался не показывать. Никогда, вспоминает Михаил Иванович, его друг даже не намекнул, что в чем-то он лучше. Простой, доступный и невероятно скромный.

Михаил Римжа, друг М.С. Высоцкого:

Мы едем в деревню выступать перед школьниками. Одели пиджаки. Я говорю, Михаил Степанович, надо звезду Героя прикрепить. Мы прикрепили, едем дальше. На подъезде в деревню он вдруг оборачивается и говорит: «Знаешь, Михаил Иванович, я сниму пиджак». Я спросил, почему? «Ну как я поеду в деревню, к своим землякам, и что я выйду с этой звездой? Нескромно будет». Говорю, это нам стыдно должно быть, это мы должны снять пиджаки.

К малой родине у Высоцкого было особое, трепетное, отношение. В Семежево, где родился Михаил Степанович, он был родным для каждого.

Михаил Римжа:

Как-то я был у него в кабинете, когда зашел один его коллега, тоже академик. Этот академик говорит: «Вы сегодня уезжаете в Семежево». Знаете, как он ответил? Да, я еду на Родину. Когда мы приезжали, они не проезжал ни одной скамейки. Он выйдет, подойдет к старушкам, он всех обнимет, всех расцелует. Он посидит хотя бы минуточку с ними, обязательно побеседует.

При жизни Михаил Степанович много помогал деревне. Когда-то местные дороги служили испытательным полигоном его самосвалов. В Москву гнать было дорого. Так Семежево и асфальтировалось.

Андрей Манак, друг М.С. Высоцкого:

Я потерял друга, потерял учителя, потерял земляка.

С Андреем Манаком их тоже сблизила родная деревня.

Андрей Манак:

Он любил деревенское сало. Когда вот эти встречи происходили, конечно не обходилось и без алкогольных напитков, но он тут все время хитрил. Он в рюмку клал два-три ломтика лимона и туда уже наливали водку. И таким образом употреблял меньше алкоголя.

Признается, он часто будет вспоминать, душевные застолья в домике на опушке и как по дороге туда они напевали советские шлягеры. Весна на заречной улице. Любимая песня Высоцкого.