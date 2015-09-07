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Исторический центр Минска, Верхний город, планируют сделать пешеходным

07 сентября 2015 17:29
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Новости Беларуси. Исторический центр Минска, Верхний город, планируют сделать пешеходным. Такую инициативу 7 сентября во время пресс-конференции в городской ратуше поддержал мэр столицы Андрей Шорец, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По его словам, в перспективе Верхний город планируют соединить с Троицким предместьем и парком имени Горького в единый культурно-исторический комплекс.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Мы отказались от пешеходной улицы Карла Маркса и решили в этом году попробовать «обкатать» Верхний город. Те концертные программы, которые проходили, собирали до 12 тысяч человек. Наверное, мы подключим и субъекты хозяйствования, которые работают на данной территории (у них товарооборот сразу повышается), чтобы они каким-то образом поучаствовали в финансировании этих культурно-массовых мероприятий.

# общество # Улицы Минска # Андрей Шорец

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