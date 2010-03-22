Правительству Украины угрожают секс-бойкотом

Активистки феминистского движения FEMEN на Украине призвали женщин из окружения членов нового украинского правительства объявить своим мужьям и любовникам секс-бойкот.

Таким образом феминистки хотят выразить свое возмущение недавним заявлением новоизбранного премьер-министра страны Николая Азарова о том, что женщина не может работать в правительстве, потому что не способна сказать твердое «нет». Об этом члены движения написали в открытом письме, содержание которого приводит From-ua.com.

Они отметили угрожающую тенденцию в отношении к женщинам на Украине и оценке их роли в обществе. 19 марта глава правительства заявил, что «не женское это дело — проводить реформы на Украине», а президент страны Виктор Янукович сказал, что место женщины на кухне, а не в политике, сообщает NEWSru.com.

Активистки движения считают подобное отношение недопустимым для европейской страны XXI столетия, так как реформы в государстве, идущем по европейскому пути развития с установкой на демократию, не могут осуществляться без участия женщин. В своем обращении оскорбленные феминистки заявили, что «во всем цивилизованном мире подобное заявление означало бы политическое самоубийство для любого высокопоставленного чиновника», тогда как в Украине люди с «подобными архаичными взглядами на женщин» составляют больше половины населения.

Украинские феминистки не ограничиваются словами. 17 марта киевской милиции пришлось задержать полуголую активистку движения FEMEN, когда та пыталась прорваться в Кабмин. Произошло это в ходе акции протеста движения у здания правительства, пишет proUA.com со ссылкой на «Интерфакс».

Феминистки протестовали против того, что в самом многочисленном на данный момент Кабмине Европы, коим является кабинет министров Украины, нет ни одной женщины. Около десяти девушек, переодетых в мужские костюмы, стояли у здания правительства и выкрикивали лозунги «Отдай портфель!», «Пустите на работу!» и «Женщин в Кабмин».

Для большей наглядности девушки принесли с собой портфели с надписями «министр грязных носков», «министр борща», «министр швабры и веника». Когда сотрудники правоохранительных органов отказались пустить девушек в Кабмин, они начали раздеваться, чему пытались препятствовать милиционеры.