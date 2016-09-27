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Правительство рассматривает вопрос о повышении заработной платы белорусских учителей

27 сентября 2016 15:30
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Новости Беларусь. Правительство рассматривает вопрос о повышении заработной платы белорусских учителей. Как скоро ждать прибавки, интересовались сегодня у представителей Министерства образования руководители кружков, секций и студий. Они приехали в Минск со всех регионов республики для участия в профессиональном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Сегодня работают представители разных ведомств, обсуждают различные варианты повышения заработной платы. Поручение главы государства будет выполнено.

# общество # Зарплаты в Беларуси # Виктор Якжик

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