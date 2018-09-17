Четыре остановки общественного транспорта переименовали в Минске

Новости Беларуси. Несколько точек отправления общественного транспорта обретут новые названия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 17 сентября переименовали четыре остановки. «Автовокзал-Восточный» теперь именуют «Тростенецкой». Остановка «Серебрянка» на улице Малинина стала называться «Парк Грековой». Название «Ваупшасова, 33» заменило старое имя остановки «Дражня».

Всего в Минске переименовали порядка 20 пунктов.