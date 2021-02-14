Правильно подобрать экипировку и пройти обучение у инструктора. Рассказываем, как новичку встать на горные лыжи

Новости Беларуси. Последний зимний месяц принес в Минскую область морозы и снег. Это значит, что у тех, кто еще не решился встать на лыжи или сноуборд, есть шанс это сделать. А мы, в свою очередь, подготовили полноценное пособие по покорению снежных вершин для начинающих. О самых популярных и экстремальных зимних видах спорта рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Маленькая Швейцария. Такое описание приходит на ум, когда с высоты птичьего полета смотришь на всю эту красоту. Мы в Логойске, районе, который благодаря своему уникальному ландшафту стал горнолыжной столицей нашей страны. Хоть у нас и нет Альп, но зато есть красивые пейзажи, леса и холмы, которые начинающим любителям зимних видов спорта точно придутся по душе. Поэтому не стоит сравнивать – лучше просто насладиться окружающей природой.

За порцией свежего воздуха и яркими эмоциями сюда лучше приезжать в будни. Из-за закрытых границ отдыхающие буквально хлынули в Логойск. Убедились: здесь ничуть не хуже, чем в Буковеле. Так что перед покорением вершин еще нужно преодолеть очереди на подъемник. Но сперва отправимся за необходимым инвентарем в пункт проката. А заодно узнаем, как выбрать лыжи новичку.

Андрей Помозов, заведующий прокатом горнолыжного комплекса:

Ботинки подбираются под размер вашей обуви. Вот ботиночки, и мы идем с вами мерить. Вероника Сайко, корреспондент:

А они не слишком тяжелые? Ноги не устанут? – Нет, это специальные ботинки, которые плотно держат ногу для того, чтобы не получить травму.

– Правильно ли я оделась, чтобы идти на склон?

– Нет. Для этого нам нужен специальный горнолыжный костюм, он держит тепло, и вам будет комфортно в нем кататься.

– А в обычном спортивном костюме я замерзну?





– Все зависит от погоды. Снимаем обувь, ножка должна сидеть плотно, чтобы ботинок держал вашу стопу.

– Если человек хочет поехать купить себе горнолыжные ботинки, цена и качество как-то соизмеряются? Надо брать самые дорогие лыжные ботинки?

– Существует жесткость. Она маркируется на ботинке. Чем больше жесткость ботинка, тем более он спортивным считается. Начинающему самые оптимальные – менее жесткие. Мы застегиваем ботиночки, после этого подбираем лыжи. Подбор лыж производится от бороды до носа и, соответственно, на ваш вес.

На лыжах есть специальная шкала, где устанавливается вес. Это нужно для того, чтобы в случае падения они сами открепились и уберегли вас от травм. Так что не удивляйтесь и не обижайтесь, если в пункте проката интересуются, сколько в вас килограммов.

– Как правильно выбрать лыжи, если, например, ехать покупать?

– Существует спортивный и прокатный вариант. Для начинающих нужен прокатный вариант лыж.

– А беговые – это какие лыжи?

– Беговые – это другая специфика, у нас здесь нет, только горные лыжи. Палочки также подбираются под рост человека. Переворачиваются, ставятся на ручки, и человек кладет руку на колечко. Локоть должен быть согнут в 90 градусов.

Не забываем про шлем и очки. А теперь начинается, пожалуй, самое сложное испытание – в тяжелых лыжных ботинках нужно дойти до склона. Говорят, что за час на лыжи можно поставить любого. Что ж, проверим. Дано: человек, ведущий сидячий образ жизни, учебный склон и профессиональный инструктор, мастер спорта. Но сперва на горку нужно подняться.

Мария Тихвинская, инструктор высшей категории горнолыжного комплекса:

Первое упражнение, которое мы должны освоить при обучении – это лесенка. Мы должны поставить наши лыжи на ребра, называются они канты, и начать движение вверх. Лыжи должны быть параллельны.

– То есть, я немножко ногу наклоняю?

– Да. Оба колена направлены на склон. И вы должны небольшими шагами, соблюдая перпендикуляр относительно склона, двигаться вверх. Носки и пятки не скрещиваются, расстояние между ними приблизительно всегда одинаковое.

Главное правило – под ноги не смотреть. Хотя бы из соображений безопасности. На склоне многолюдно. Снесешь кого-нибудь и не заметишь.

Мария Тихвинская:

Основная стойка горнолыжника говорит, что мы должны колени сместить на языки наших ботинок и распределить центр тяжести немного вперед. Это важно. Ни в коем случае мы не отсаживаемся назад. Если я поставлю свой палец вот сюда, вы должны мне дать давление, я должна чувствовать, что оно есть. Если я повисну, не страшно. Горнолыжные ботинки созданы так, что они нас выдерживают. Вернемся в исходное положение. Первое движение направлено вниз по склону, по линии ската. Мы начинаем скользить вниз, сместив центр тяжести вперед, поставив руки на колени. Я перед вами, палочка меня будет страховать, вы направляете лыжи вниз. Просто начинаете скользить. Первый метр преодолен. Самое время научиться тормозить.

Мария Тихвинская:

Теперь плавно раздвигаете пятки и переходите в положение торможения, которое называется лыжный снежный «плуг». Расставив пятки в стороны, мы тем самым останавливаем движение лыж и контролируем нашу скорость.

Теперь можно подняться повыше. Повезло: на всех курортах установлен специальный «лифт» для лыжников – бугель. Учиться ездить лучше без палок. Чаще всего новички пытаются ими тормозить. А это неправильно.

Мария Тихвинская:

В горных лыжах существует два способа торможения. Первый мы освоили, это «плуг». Второй – как s-образный доллар. Мы изменяем траекторию движения и возвращаемся в исходное положение поперек склона. Если наши носки смотрят вниз, идет постоянное ускорение. Чтобы контролировать скорость и из поворота в поворот не было набора, мы лыжи возвращаем поперек. Первый раз я вам помогаю с помощью палочки. Смотрим на меня, центр тяжести больше смещен вперед, лыжи выставляем на линию ската. В этот момент происходит плавный перенос центра тяжести с одной ноги на другую. В данном случае – на правую ногу. Наша опорная нога всегда нижняя.

Как оказалось, стоять на лыжах не так трудно. С камерой бежать за корреспондентом, который осваивает новый вид спорта – более сложная задача.