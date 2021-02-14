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«Ни в коем случае нельзя тормозить ногами». Что нужно знать перед тем, как идти кататься на тюбинге?

14 февраля 2021 09:34
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Новости Беларуси. Для тех, кто далек от спорта, но тоже хочет покорить пару вершин, есть тюбинг, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Ни в коем случае нельзя тормозить ногами». Что нужно знать перед тем, как идти кататься на тюбинге?-1

Правда, надувные ватрушки достаточно травмоопасны. Бывали даже летальные случаи. Конечно, на специально оборудованных горках трагических происшествий пока не встречалось. Хотя растяжения все же были.

«Ни в коем случае нельзя тормозить ногами». Что нужно знать перед тем, как идти кататься на тюбинге?-4

Константин Барановский, заместитель начальника отдела горнолыжного комплекса:
На трассу в тюбинге не позволяется выходить в нетрезвом виде, а также нельзя кататься лежа и стоя. Вы садитесь, ни в коем случае при спуске нельзя тормозить ногами, потому что если тормозить одной ногой, вас может раскрутить и выкинуть с трассы, что чревато переломами позвоночника, тазобедренной кости.

«Ни в коем случае нельзя тормозить ногами». Что нужно знать перед тем, как идти кататься на тюбинге?-7

Тюбинг по сравнению с санками почти неуправляем. Поэтому, выбирая трассу, нужно обязательно оглядеться по сторонам: нет ли рядом деревьев, в которые можно врезаться, или люков, куда легко провалиться. Про катания рядом с автомобильной дорогой и речи быть не может.

«Ни в коем случае нельзя тормозить ногами». Что нужно знать перед тем, как идти кататься на тюбинге?-10

Константин Барановский: 
Не советуем кататься с металлическими санками. Если вы видите, что на трассе есть металлические санки, не рекомендуется, чтобы вы катались одновременно с ними. Также не рекомендуется кататься на обледенелых трассах. Чем невыгоден тюбинг в отличие от санок? Вы санками можете тормозить. На тюбинге вы сели – и до полной остановки, до конца горки. Плюс, на обледенении резина скользит, как линолеум, и это небезопасно.

«Ни в коем случае нельзя тормозить ногами». Что нужно знать перед тем, как идти кататься на тюбинге?-13

Выбирается тюбинг исходя из роста. Чем выше человек, тем больше в ширину ватрушка должна быть. Для взрослого стоит выбирать надувные санки не меньше 110 сантиметров. Кататься вдвоем на них строго запрещено. Ручки на тюбинге должны быть плотно закреплены. Нельзя привязывать ватрушку к машине. Казалось бы, правила элементарные. Тем не менее многие пренебрегают ими, подвергая себя и других опасности.

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# Горнолыжный спорт # общество # Константин Барановский # Вероника Сайко # Фотофакт

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