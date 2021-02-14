«Ни в коем случае нельзя тормозить ногами». Что нужно знать перед тем, как идти кататься на тюбинге?

Новости Беларуси. Для тех, кто далек от спорта, но тоже хочет покорить пару вершин, есть тюбинг, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Правда, надувные ватрушки достаточно травмоопасны. Бывали даже летальные случаи. Конечно, на специально оборудованных горках трагических происшествий пока не встречалось. Хотя растяжения все же были.

Константин Барановский, заместитель начальника отдела горнолыжного комплекса:

На трассу в тюбинге не позволяется выходить в нетрезвом виде, а также нельзя кататься лежа и стоя. Вы садитесь, ни в коем случае при спуске нельзя тормозить ногами, потому что если тормозить одной ногой, вас может раскрутить и выкинуть с трассы, что чревато переломами позвоночника, тазобедренной кости.

Тюбинг по сравнению с санками почти неуправляем. Поэтому, выбирая трассу, нужно обязательно оглядеться по сторонам: нет ли рядом деревьев, в которые можно врезаться, или люков, куда легко провалиться. Про катания рядом с автомобильной дорогой и речи быть не может.

Константин Барановский:

Не советуем кататься с металлическими санками. Если вы видите, что на трассе есть металлические санки, не рекомендуется, чтобы вы катались одновременно с ними. Также не рекомендуется кататься на обледенелых трассах. Чем невыгоден тюбинг в отличие от санок? Вы санками можете тормозить. На тюбинге вы сели – и до полной остановки, до конца горки. Плюс, на обледенении резина скользит, как линолеум, и это небезопасно.