Правила ухода за фиалками. Три способа полива и что делать, если фиалка не цветет

Африканская принцесса, трогательный цветок – фиалка или, выражаясь языком специалистов – сенполия. В природе известно около 15 видов и более 8 тыс. сортов этого южного растения. Она изумляет разнообразием нарядных красок, и невольно становишься поклонником этих нежных соцветий.

Юлия Сандрозд, младший научный сотрудник Центрального Ботанического сада Национальной Академии наук Беларуси:

Сорта сенполия отличаются по соцветиям, по их форме и цветовой гамме, а также по листьям, их форме, размерам и расцветке.

Уход за комнатными фиалками не имеет каких-либо сложностей, необходимо лишь соблюдать следующие правила.

Юлия Сандрозд:

Если у вас появился этот цветок, то расположите его на самом светлом окне, но при этом нужно избегать прямых солнечных лучей. Летом желательно притенять эти растения от яркого солнца. Фиалку лучше содержать при комнатной температуре около 25 градусов, зимой желательно не прислонять фиалку к стеклу, так как оно холодное и это губительно для растения.