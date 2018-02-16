Правила ухода за фиалками. Три способа полива и что делать, если фиалка не цветет
Африканская принцесса, трогательный цветок – фиалка или, выражаясь языком специалистов – сенполия. В природе известно около 15 видов и более 8 тыс. сортов этого южного растения. Она изумляет разнообразием нарядных красок, и невольно становишься поклонником этих нежных соцветий.
Юлия Сандрозд, младший научный сотрудник Центрального Ботанического сада Национальной Академии наук Беларуси:
Сорта сенполия отличаются по соцветиям, по их форме и цветовой гамме, а также по листьям, их форме, размерам и расцветке.
Уход за комнатными фиалками не имеет каких-либо сложностей, необходимо лишь соблюдать следующие правила.
Юлия Сандрозд:
Если у вас появился этот цветок, то расположите его на самом светлом окне, но при этом нужно избегать прямых солнечных лучей. Летом желательно притенять эти растения от яркого солнца. Фиалку лучше содержать при комнатной температуре около 25 градусов, зимой желательно не прислонять фиалку к стеклу, так как оно холодное и это губительно для растения.
Полив – один из самых главных условий грамотного содержания фиалок.
Юлия Сандрозд:
Поливать фиалку можно 3 способами: обычным традиционным – это сверху горшочка, стараясь не попадать на листья и в розетку листьев.
Вариант второй – это полив через поддон.
Третий вариант – это через фитиль. Для этого нам понадобятся дополнительная емкость или стаканчик, куда мы нальем воду, и теперь опускаем наш горшок в емкость.
Любой сорт фиалки будет лучше расти, если цветкам регулярно давать минеральные удобрения. Идеальный вариант от болезней – магазинное удобрение раз в неделю в теплый период: весной или осенью. Когда фиалки цветут, подкармливать их следует раз в 2 недели, а в период покоя – раз в 3-4.
Юлия Сандрозд:
Следует особое внимание обратить на размер горшка. Он должен быть не более 10-12 см в диаметре, иначе растение будет плохо развиваться, плохо себя чувствовать и может совсем не цвести.
Растение не цветет? Тому может быть несколько причин. Первая – сквозняки! Не выносите фиалку в сад или в беседку, где гуляет ветерок, не ставьте на подоконник, когда окно находится в режиме проветривания.
«Неправильная» почва. Она не должна быть плотной и тяжелой, лучше посадить цветок в рыхлый грунт.
Возраст! Через 3 года сенполия перестает цвести. Омолодить фиалку получится только путем пересадки.
При помощи каких способов можно размножать фиалки? Узнаете, посмотрев видеоматериал.