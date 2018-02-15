Самые активные – минчане: итоги второго дня выборов в местные Советы депутатов

Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам второго дня на выборах в местные Советы свои голоса уже отдали 11 % избирателей. Самые активные – минчане. Всего в списках около 7 миллионов белорусов. Электоральная гонка завершится в предстоящее воскресенье. Будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.

Бригада в сборе. Компания соседок из гомельского микрорайона Костюковка голосовать досрочно после работы идут вместе не случайно. Таким же составом они ходили и на приём к своему депутату с главной проблемой для всех жителей поселка.

Долгое время качество воды здесь оставляло желать лучшего, но вот уже месяц хозяйки не нарадуются. Вода в кране кристально чистая.

Ирина Сердюкова, житель Гомеля:

Была очень плохая вода в Костюковке. Мы обратились к нашим депутатам. Проблема была решена быстро и положительно.

К слову, на этом участке, как и по микрорайону в целом, досрочно уже проголосовало более 10% избирателей. Ведь, здесь точно знают, кто слышит проблемы и умеет их решать. Впрочем, задали ритм и по всей стране. На свой избирательный участок заглянул и председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Депутаты – это те люди, которых выбирает народ. Это та прослойка, которая должна выдвигать инициативу, которая должна идти к людям и общаться с ними. Что происходит с обществом, что происходит в государстве, какие программы реализуются? Они должны оказывать реальную помощь нашему населению.

После рабочего дня исполнить свой гражданский долг заблаговременно пришел и вице-премьер Анатолий Калинин.

Сегодня, не изменяя своей привычке – голосовать досрочно, сделала выбор и глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Как правило, основной день голосования у председателя ЦИК расписан буквально по минутам.

Соблюдая тайну голосования, она лишь в общих чертах описала того, за кого отдала свой голос . Им оказался тот единственный кандидат, листовка которого была опущена в ее почтовый ящик. Хоть издательство полиграфии – пункт не обязательный, но верный знак серьезных намерений.

Мировой тренд: молодежь на выборах малоактивна. Здесь же готовы опровергнуть своими взглядами. В аудитории – жаркие дискуссии. Открытый диалог между будущими политиками и главой Центризбиркома. На повестке – актуальные политические процессы, в том числе и нынешняя избирательная кампания.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Будущие принадлежит молодым. Если это не ответственные молодые люди, трудно представить, что они вырастут в ответственных взрослых людей. Ответственность формируется с самых ранних пор и участие в выборах – это прежде всего показатель ответственности перед обществом и государством, собственная зрелость.

18-летний Артем сегодня просто слушатель дебатов. Он, можно сказать, уже в процессе. К будущему депутату у него есть дельное предложение.

Артем Голыхов, студент 1-го курса Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Депутаты, которые изберутся, воплотят наши инициативы, идеи. Писали наказы депутатам. Я свой наказ написал конкретному депутату. Нужно больше спортивных площадок, чтобы на улицах были тренажеры.

У первокурсницы Виктории – дебют, на выборах она впервые. Потому, едва дождавшись первого дня досрочного голосования, она была на общественной передовой.