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Большой капремонт ожидает сквер Марата Казея

15 февраля 2018 19:35
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Новости Беларуси. Большой капремонт. Сквер Марата Казея в 2018 году обновят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Начнут с пешеходных дорожек, которые пришли в негодность. В 2017 году уже заменили асфальт в центральной части аллеи, входной зоне и вдоль набережной.  

Большой капремонт ожидает сквер Марата Казея-1

Анастасия Золотарь, начальник участка управления «Центр» УП «Минскзеленстрой»:
Во втором квартале 2018 года планируется продолжить эти работы и ориентировочно планируется около тысячи метров квадратных дорожек восстановить. Были выбраны наиболее транзитные пешеходные дорожки, а также проход к памятнику от улицы Куйбышева.   

Большой капремонт ожидает сквер Марата Казея-4

В 2018 году обновят и еще две зеленые зоны города – Киевский сквер и парк имени Янки Купалы. Там пройдет капремонт с обновлением дорожек, освещения и малых архитектурных форм.  

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Анастасия Золотарь

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