Большой капремонт ожидает сквер Марата Казея

Новости Беларуси. Большой капремонт. Сквер Марата Казея в 2018 году обновят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Начнут с пешеходных дорожек, которые пришли в негодность. В 2017 году уже заменили асфальт в центральной части аллеи, входной зоне и вдоль набережной.

Анастасия Золотарь, начальник участка управления «Центр» УП «Минскзеленстрой»:

Во втором квартале 2018 года планируется продолжить эти работы и ориентировочно планируется около тысячи метров квадратных дорожек восстановить. Были выбраны наиболее транзитные пешеходные дорожки, а также проход к памятнику от улицы Куйбышева.