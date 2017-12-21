Правила, которые должен знать каждый, кто пользуется услугами такси и интернет-магазина

Всё чаще и чаще белорусы делают покупки через интернет, даже в самых глухих деревнях люди заказывают продукты из больших магазинов. Но что лучше: заказать в интернете или по старинке самому сходить в магазин? В программе «Утро. Студия хорошего настроения» заместитель председателя ОО «Белорусское общество защиты потребителей» Тамара Бельская.

Что удобнее для клиента: вызвать через интернет или по телефону? Были ли жалобы на перевозку такси? Какие требования можно предъявить водителю такси? Можно ли вернуть товар, если он не устроил по качеству?

Узнаете, посмотрев видео.