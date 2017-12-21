Прямой эфир

Правила, которые должен знать каждый, кто пользуется услугами такси и интернет-магазина

21 декабря 2017 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всё чаще и чаще белорусы делают покупки через интернет, даже в самых глухих деревнях люди заказывают продукты из больших магазинов. Но что лучше: заказать в интернете или по старинке самому сходить в магазин? В программе «Утро. Студия хорошего настроения» заместитель председателя ОО «Белорусское общество защиты потребителей» Тамара Бельская.

Что удобнее для клиента: вызвать через интернет или по телефону? Были ли жалобы на перевозку такси? Какие требования можно предъявить водителю такси? Можно ли вернуть товар, если он не устроил по качеству?

Узнаете, посмотрев видео.

# общество # Тамара Бельская # Интернет-магазины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мастер-класс: делаем причёску для новогоднего праздника
21 декабря 2017 07:50

Мастер-класс: делаем причёску для новогоднего праздника

«Полет выполняется по приборам вне видимости наземных ориентиров»: в Лиде начали подготовку летчиков к боевой работе в сложных метеоусловиях
21 декабря 2017 07:28

«Полет выполняется по приборам вне видимости наземных ориентиров»: в Лиде начали подготовку летчиков к боевой работе в сложных метеоусловиях

«Наше IT-образование хорошее, но его надо модернизировать»: что предусматривает декрет «О цифровизации экономики»
21 декабря 2017 07:02

«Наше IT-образование хорошее, но его надо модернизировать»: что предусматривает декрет «О цифровизации экономики»