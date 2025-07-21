Хозяйства Брестской области приступили к уборке ярового ячменя. В южных регионах зерно созревает быстрее. Местные хлеборобы, как правило, начинают и заканчивают жатву первыми. Уборочная кампания в области уже в активной фазе. В сельхозорганизациях 1348 зерноуборочных комбайнов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизаторы предприятия «Жабинковский» буквально «ловят окна» хорошей погоды. А в дождь – ремонтируют технику. Такой сложной жатвы не припоминают. Нынешняя весна и лето – испытание на прочность для аграриев. Майские заморозки сменились затяжными июльскими дождями. Тем не менее, прогнозы на урожай оптимистичные. В хозяйстве 7 зерноуборочных машин. Плечо подставили механизаторы сельхозтехники. Укомплектован полноценный экипаж.

Дмитрий Ерковец, механизатор сельхозпредприятия «Жабинковский»:

Это уже третья жатва у меня. Работал до этого на старом комбайне 16 лет. В этом году получил новый. В новом намного удобнее работать, чем в старом. Урожайность хорошая. Стараемся убрать без потерь. В хозяйстве уже собрали 650 тонн озимого ячменя. Сейчас срезают колосья ярового. До нужной кондиции золотистую массу доводят на сушильном комплексе. После отправляют под временный навес, где зерно ждет своего часа. Далее урожай идет на переработку, либо используется для собственных нужд.

Сергей Юшкевич, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Жабинковский»:

Мы используем максимально то время, которое позволяет влажность зерна. То есть максимально на несколько часов выходить или на половину дня, но максимально забрать тот урожай, который уже есть. Условия хранения у нас хорошие по зерну. У нас есть навес временного хранения и складские помещения постоянного хранения зерна. У нас полностью укомплектован зерносушильный комплекс. Параллельно в сельхозпредприятиях убирают с полей солому. Этот процесс достаточно трудоемкий. Хозяйству «Вознесенский» на помощь также пришла жабинковская сельхозтехника.