Стимул для новых достижений! На поддержку талантливой молодёжи выделят более 240 тыс. рублей

Стимул для новых достижений. На поддержку талантливой молодежи из фонда Президента выделят более 240 тысяч рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальные премии присуждены победителям различных творческих конкурсов. В списке 26 юношей и девушек, 12 коллективов. Еще 13 победителей международных состязаний стали обладателями гранд-премий. Молодым людям присвоили звания лауреатов специального фонда. Среди них и студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств. Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодежи.

Анна Борщова, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Очень приятно, что я была отмечена гранд-премией Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это такой стимул для меня и мотивация еще больше работать, не останавливаться и достигать больших вершин, больших побед. Традиционно, Президент не обходит своим вниманием учащихся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. В этом году награждено 9 учащихся, а также один педагог.

Кирилл Белоцерковский, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Я очень благодарен государству за то, что они заметили меня и наградили за мои труды. Я могу на фортепиано сказать больше, чем словами. И вообще, как говорил мой педагог, рояль может звучать, как целый оркестр в руках профессионалов.