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Стимул для новых достижений! На поддержку талантливой молодёжи выделят более 240 тыс. рублей

21 июля 2025 07:24
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Стимул для новых достижений. На поддержку талантливой молодежи из фонда Президента выделят более 240 тысяч рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальные премии присуждены победителям различных творческих конкурсов. В списке 26 юношей и девушек, 12 коллективов. Еще 13 победителей международных состязаний стали обладателями гранд-премий. Молодым людям присвоили звания лауреатов специального фонда. Среди них и студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодежи.

Стимул для новых достижений! На поддержку талантливой молодёжи выделят более 240 тыс. рублей-2

Анна Борщова, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Очень приятно, что я была отмечена гранд-премией Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это такой стимул для меня и мотивация еще больше работать, не останавливаться и достигать больших вершин, больших побед. 

Традиционно, Президент не обходит своим вниманием учащихся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. В этом году награждено 9 учащихся, а также один педагог. 

Стимул для новых достижений! На поддержку талантливой молодёжи выделят более 240 тыс. рублей-4

Кирилл Белоцерковский, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Я очень благодарен государству за то, что они заметили меня и наградили за мои труды. Я могу на фортепиано сказать больше, чем словами. И вообще, как говорил мой педагог, рояль может звучать, как целый оркестр в руках профессионалов. 

Стимул для новых достижений! На поддержку талантливой молодёжи выделят более 240 тыс. рублей-6

Светлана Попова, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Это очень приятно, потому что труд учителя, он косвенно в наших детях, и я эту награду не отношу лично к себе, потому что у нас уникальная школа, и здесь работают учителя, которых всех можно отметить и наградить. 

В 2026 году со дня основания фонда по поддержке талантливой молодежи исполнится 30 лет.

# Молодежь Беларуси # Специальный Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

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