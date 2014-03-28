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В рамках акции «Школа безопасности» в командно-инженерном институте состоялся поэтический конкурс

28 марта 2014 10:26
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Новости Беларуси. «Школа безопасности» для юных спасателей. В эти дни в Минске проходит акция МЧС, в которой принимают участие дети разных возрастов. Их учат грамотно вести себя в любых экстремальных ситуациях, а также приобщают к здоровому образу жизни.

Как оказалось, не последнюю роль в этом играет красота и сила слова. Так, в командно-инженерном институте состоялся поэтический конкурс. В нем нужно было лучше всех раскрыть тему безопасной жизни человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Полевода, начальник командно-инженерного института:
Для нас это не просто конкурс. Для нас это проект, в результате которого мы стремимся, чтобы все наши дети воспринимали культуру безопасности жизнедеятельности не как урок, а как способ безопасно прожить жизнь. Все должны сделать то, что они могут сделать от себя. И только тогда наши дети будут в безопасности.

Дети:
Надо все учить, чтобы не произошли происшествия.

Надо эти правила знать, потому что, когда вырастешь, можешь погибнуть. А если их будешь знать, то тогда все будет хорошо.

# общество # Конкурс # Иван Полевода

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