Новости Беларуси. Шестой пятивагонный электропоезд региональных линий бизнес-класса «Штадлер» прибыл в Беларусь. А это значит, что полностью выполнен контракт, заключенный со швейцарской компанией в декабре 2012 года.

Первые пятивагонные поезда поступили в нашу страну в конце 2013 года. Осенью 2013 года белорусская и швейцарская стороны договорились о реализации дальнейших совместных проектов. В частности, о поставке в 2015 году двух уже семивагонных поездов межрегиональных линий.

Сегодня вновь прибывший состав находится в моторвагонном депо Минского отделения Белорусской железной дороги. Сейчас идет сертификация.

Уже в ближайшем месяце новые региональные электрички примут первых пассажиров.

По словам железнодорожников, курсировать они будут на участках с интенсивным пассажиропотоком.

Егор Логвин, заместитель начальника моторвагонного депо УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»:

Эти новые пятивагонные поезда будут эксплуатироваться на региональных линиях. Это Минск – Брест, Минск – Орша, Минск – Бобруйск – Жлобин. Поезда проходят пусконаладочные испытания. Планируется после 15 апреля уже выдавать их на линию для обкатки с пассажирами и для окончательной приемки в эксплуатацию. К чемпионату мира уже будут полностью запущены в работу все поезда.

По плану новые поезда заменить должны своих четырехвагонных предшественников. В первую очередь в новых электричках на 100 увеличено количество мест, улучшены условия провоза багажа, а также предусмотрена более удобная компоновка кресел в вагоне.

Кроме того, среди преимуществ поезда – наличие нумерации вагонов на боковых светодиодных табло и фронтальные камеры видеонаблюдения на лобовых частях кабин управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.