Позволит продлить работу третьего рудоуправления минимум на 50 лет. В Солигорском районе начали прокладывать ствол Дарасинского рудника

Это один из важнейших этапов при строительстве новых рудников. Только по такому стволу идет доставка людей и оборудования в шахту, начинает развиваться подземная инфраструктура. Когда новое производство введут в эксплуатацию, появится дополнительно еще 840 рабочих мест.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

После непродолжительного периода действительно мы можем начать проходку ствола. И проходку ствола мы закончим, я уверен, в течение полутора-двух лет, ну и дальше уже начнем работу на горизонте. Каждый год мы внедряем новые технологические схемы, отрадно, что за те же 10 лет мы работаем уже практически на всем белорусском оборудовании – порядка 85 %.