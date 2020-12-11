Позволит продлить работу третьего рудоуправления минимум на 50 лет. В Солигорском районе начали прокладывать ствол Дарасинского рудника

Новости Беларуси. Ствол Дарасинского рудника начали прокладывать в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он позволит продлить работу третьего рудоуправления минимум на 50 лет.
Новости Беларуси. Ствол Дарасинского рудника начали прокладывать в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он позволит продлить работу третьего рудоуправления минимум на 50 лет.
Это один из важнейших этапов при строительстве новых рудников. Только по такому стволу идет доставка людей и оборудования в шахту, начинает развиваться подземная инфраструктура. Когда новое производство введут в эксплуатацию, появится дополнительно еще 840 рабочих мест.
Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
После непродолжительного периода действительно мы можем начать проходку ствола. И проходку ствола мы закончим, я уверен, в течение полутора-двух лет, ну и дальше уже начнем работу на горизонте. Каждый год мы внедряем новые технологические схемы, отрадно, что за те же 10 лет мы работаем уже практически на всем белорусском оборудовании – порядка 85 %.
Проектная мощность рудника составит около 8 миллионов тонн руды в год с последующим увеличением до 9 миллионов.