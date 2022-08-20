Как начиналась акция «За единую Беларусь»? Вот что говорят участники автопробегов

Новости Беларуси. Два года назад они смогли преодолеть страх и душевные терзания и открыто выразить свою позицию. А сегодня эти люди признаются что без преувеличения стали одной большой семьей, объединенной общей идеей – сделать нашу страну лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсмены, музыканты, общественные деятели, обычные люди или просто патриоты вновь встретились для того, чтобы праздничным автопробегом напомнить о том, как начиналась акция «За единую Беларусь». В колонне с государственными флагами оказалась и машина нашего телеканала. Все подробности у Константина Герцева.

Для них патриотизм не просто разговоры о том, как надо Родину любить, а ежедневная работа на ее благо. Поэтому во вторую годовщину первого автопробега в поддержку стабильной Беларуси патриоты колесят, как и положено – масштабно и громко.

В августе 2020-го белорусские дороги звучали иначе: бесконечные гудки вечернего Минска, своего рода шумовая атака – один из инструментов давления беглой оппозиции. И если кто-то терпел и слушал, то сотня автомобилистов-патриотов, гордо взяв государственный флаг, предложила свою законную альтернативу.

Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Это была такая своего рода контрреволюционная деятельность. Естественно, противовес. Но в один момент нам просто стало мало того, что просто проезды на автомобилях с флагами – это показалось нам не эффективным. И уподобляться тем людям, которые с бело-красно-белыми флагами выходили в центр города, нам тоже не хотелось. Поэтому мы стали наполнять наши автопробеги смыслом. И делать какие-то культурные программы, показывать, какая наша красивая страна.

Для неравнодушных белорусов такой поступок гражданского мужества послужил призывом к действиям. За несколько месяцев число автопробегов, как и география их маршрутов, стали расти в геометрической прогрессии. А идея единой страны и поддержка избранного народом Президента объединила под новым лейблом. Буквально год потребовался для того, чтобы движение набрало силу. И уже в ноябре 2021-го дистанция длиной в 6 500 километров и 118 населенных пунктов собрала более 100 тысяч патриотов. Игорь Луцкий про автопробеги патриотов: «Я всегда с удовольствием принимаю участие в этих мероприятиях». Читайте здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

Этот шведский железный конь с белорусским гербом на капоте стал настоящим символом автопробегов. За два года на счетчике 10 тысяч километров, а в путевом листе – более 100 населенных пунктов. Но главное – песня, звучащая из этих колонок, стала неофициальным гимном патриотов Беларуси.

Трек «Любимую не отдают» стал красной тряпкой для быков, уже оставшихся без рогов. Его исполнители в момент оказались на передовой информационной войны. Но главное, что спустя годы и тонны вылитого хейта, песня заставляет в унисон звучать сердца. А, значит, слова, как и поступки, нашли поддержку обычных белорусов.

Юлия Хомич, участница автопробега:

Вот эта сплоченность, понимание, что мы единая страна, что мы наконец начали осознавать, что могли потерять в то время. Люди со слезами на глазах встречали во многих городах. Незабываемое ощущение. Поэтому автопробег, это такие ассоциации: что-то родное, что-то настоящее, искреннее, очень сильное мероприятие, которое уже останется в сердце навсегда.