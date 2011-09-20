Что готовят минские строители для гостей и участников чемпионата мира по хоккею 2014 года?

Беларусь готовится к проведению чемпионата мира по хоккею. Строительство спортивных объектов на особом контроле. Руководство Минска оценило ход строительства комплекса «Чижовка-Арена», а также трехзвездочной гостиницы, которая расположиться рядом. Дорогу к местам проведения зрелищных мероприятий скрасит модернизированная дорожная сеть.

Архитектурный «знак бесконечности» буквально на глазах приобретает вполне конкретные очертания. Руководство Минска оценивало ход строительства спортивного комплекса «Чижовка-Арена», который станет второй после «Минск-Арены» площадкой чемпионата мира по хоккею-2014.

Дмитрий Карась, заместитель директора строительного управления № 25:

На данном этапе ведется работа по монтажу металлоконструкций большой и малой арены. Выполняются монолитные работы по перекрытиям и начинаются работы по сетям.

Заглянуть в будущее объекта уже можно благодаря архитекторам. Например, известно цветовое оформление трибун. Зрительские места будут выполнены в красных и синих тонах, отражающих символику хоккейного клуба «Юность-Минск». А вот «зеленый свет» дан на скорейшее создание ледовой площадки.

Владимир Нехай, генеральный директор ОАО «Минскпромстрой»:

В планах этого года – завершить монтаж металлического каркаса. По весне мы должны войти в технологию. Идти будем по графику, который отработан представительством «Минск-Арены», с тем, чтобы к концу следующего года залить лед, а полностью объект закончить во втором квартале 2013 года.

В связи с ожидаемым приездом большого числа иностранных туристов, спортсменов и журналистов единовременную вместимость гостиниц намечено увеличить вдвое. А новые объекты будут расположены по всему городу: как в центре, так и на окраинах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Чижовке трехзвездочный девятиэтажный отель станет оазисом для отдыха гостей столицы.

Организовать свой досуг можно будет, как говорят, не отходя от ресепшена.

Марат Гродников, главный архитектор проекта:

Приехал автобус, два. И для этого мы делали и лобби-бар, и зону отдыха, и зону встреч, переговоров.

Подготовка к чемпионату в столице идет на разных уровнях. На наиболее сложных дорожных участках возведут шесть развязок.

В нынешнем году намечено сдать две из них. Первую – на пересечении улицы Кальварийской и первого городского кольца, вторую – в районе Маяковского.

Власти Минска оценили ход строительства спортивного комплекса «Чижовка-арена»