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Что готовят минские строители для гостей и участников чемпионата мира по хоккею 2014 года?

20 сентября 2011 17:43
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Беларусь готовится к проведению чемпионата мира по хоккею. Строительство спортивных объектов на особом контроле. Руководство Минска оценило ход строительства комплекса «Чижовка-Арена», а также трехзвездочной гостиницы, которая расположиться рядом. Дорогу к местам проведения зрелищных мероприятий скрасит модернизированная дорожная сеть.

Архитектурный «знак бесконечности» буквально на глазах приобретает вполне конкретные очертания. Руководство Минска оценивало ход строительства спортивного комплекса «Чижовка-Арена», который станет второй после «Минск-Арены» площадкой чемпионата мира по хоккею-2014.

Чижовка-Арена

Чижовка-Арена

Чижовка-Арена

Дмитрий Карась, заместитель директора строительного управления № 25:
На данном этапе ведется работа по монтажу металлоконструкций большой и малой арены. Выполняются монолитные работы по перекрытиям и начинаются работы по сетям.

Заглянуть в будущее объекта уже можно благодаря архитекторам. Например, известно цветовое оформление трибун. Зрительские места будут выполнены в красных и синих тонах, отражающих символику хоккейного клуба «Юность-Минск». А вот «зеленый свет» дан на скорейшее создание ледовой площадки.

Чижовка-Арена

Владимир Нехай, генеральный директор ОАО «Минскпромстрой»:
В планах этого года – завершить монтаж металлического каркаса. По весне мы должны войти в технологию. Идти будем по графику, который отработан представительством «Минск-Арены», с тем, чтобы к концу следующего года залить лед, а полностью объект закончить во втором квартале 2013 года.

В связи с ожидаемым приездом большого числа иностранных туристов, спортсменов и журналистов единовременную вместимость гостиниц намечено увеличить вдвое. А новые объекты будут расположены по всему городу: как в центре, так и на окраинах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Строительство

В Чижовке трехзвездочный девятиэтажный отель станет оазисом для отдыха гостей столицы.

Гостиница

Гостиница

Гостиница

Гостиница

Гостиница

Организовать свой досуг можно будет, как говорят, не отходя от ресепшена.

Марат Гродников, главный архитектор проекта:
Приехал автобус, два. И для этого мы делали и лобби-бар, и зону отдыха, и зону встреч, переговоров.

Подготовка к чемпионату в столице идет на разных уровнях. На наиболее сложных дорожных участках  возведут шесть развязок.

Дорожная

Дорожная

Дорожная

В нынешнем году намечено сдать две из них. Первую – на пересечении улицы Кальварийской и первого городского кольца, вторую – в районе Маяковского.

Власти Минска оценили ход строительства спортивного комплекса «Чижовка-арена»

# общество # Фотофакт

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