Молодые учёные представят свои проекты на Международном фестивале науки Союзного государства

У белорусских и российских ученых схожие задачи и проблемы, об этом заявлено на открытии Международного фестиваля науки Союзного государства. Мероприятие проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни 100 молодых ученых двух стран представят наработки и обсудят совместные проекты. Основные их направления – информационные технологии и искусственный интеллект, инженерное дело, химические, био- и аграрные технологии, медицина. В будущем самые успешные из них получат поддержку для реализации. Цель таких встреч – вовлечь молодых исследователей в решение задач развития Союзного государства.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас особенно актуальны исследования на стыке наук. Именно здесь собраны как гуманитарии, так и физики, химики, информатики. Вот эта платформа, площадка фестиваля науки Союзного государства, и позволит представителям всех научных направлений познакомиться между собой и выйти на конкретные проекты для будущей их реализации.

Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования России:

Любое открытие в какой-то сфере знаний – это лишь начало, открывающее большой новый океан. Поэтому молодцы ребята, что не боятся, двигаются. Конечно, это та ситуация, где дорогу осилит идущий. А наша задача как государств – помогать и создавать все больше возможностей, поддерживать, немного навигировать сферу тех направлений, которые необходимы нашим странам.