Бойцов спецназа нового пополнения готовят в Марьиной Горке
Первые дни в армии. Активная подготовка нового пополнения идет в силах специальных операций белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Марьиной Горке новобранцы изучили основные разделы Устава, ознакомились с оружием. Один из ключевых предметов в программе после азов строевой подготовки – десантная.
Владислав Михалец, командир группы:
Мы отрабатываем элемент отделения от летательного аппарата, отсчет времени, выдергивание звена ручного раскрытия и все действия парашютистов, которые они выполняют в воздухе. Также проходят занятия по строевой подготовке, по другим предметам. Все у нас распланировано согласно расписанию. И все успевается, делается в полной мере. Пасующих у нас нет, все ребята настроены позитивно. Все понимают, что пришли в спецназ, и рады, что попали в данной подразделение.
Наземная отработка проходит на воздушно-десантном комплексе. Здесь военнослужащие оттачивают ключевые этапы. Совершать прыжки солдаты будут с парашютами системы Д-6, которые используются для учебно-тренировочного и боевого десантирования из самолетов и вертолетов на скорости от 140 до 400 километров в час.