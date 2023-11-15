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Бойцов спецназа нового пополнения готовят в Марьиной Горке

15 ноября 2023 07:54
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Первые дни в армии. Активная подготовка нового пополнения идет в силах специальных операций белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Марьиной Горке новобранцы изучили основные разделы Устава, ознакомились с оружием. Один из ключевых предметов в программе после азов строевой подготовки – десантная.

Бойцов спецназа нового пополнения готовят в Марьиной Горке-1

Владислав Михалец, командир группы:
Мы отрабатываем элемент отделения от летательного аппарата, отсчет времени, выдергивание звена ручного раскрытия и все действия парашютистов, которые они выполняют в воздухе. Также проходят занятия по строевой подготовке, по другим предметам. Все у нас распланировано согласно расписанию. И все успевается, делается в полной мере. Пасующих у нас нет, все ребята настроены позитивно. Все понимают, что пришли в спецназ, и рады, что попали в данной подразделение.

Бойцов спецназа нового пополнения готовят в Марьиной Горке-4

Наземная отработка проходит на воздушно-десантном комплексе. Здесь военнослужащие оттачивают ключевые этапы. Совершать прыжки солдаты будут с парашютами системы Д-6, которые используются для учебно-тренировочного и боевого десантирования из самолетов и вертолетов на скорости от 140 до 400 километров в час.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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