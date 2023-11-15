Бойцов спецназа нового пополнения готовят в Марьиной Горке

Владислав Михалец, командир группы:

Мы отрабатываем элемент отделения от летательного аппарата, отсчет времени, выдергивание звена ручного раскрытия и все действия парашютистов, которые они выполняют в воздухе. Также проходят занятия по строевой подготовке, по другим предметам. Все у нас распланировано согласно расписанию. И все успевается, делается в полной мере. Пасующих у нас нет, все ребята настроены позитивно. Все понимают, что пришли в спецназ, и рады, что попали в данной подразделение.