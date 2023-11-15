Дзиодзина: несмотря на то, что Зеленский говорит о дружбе с США, разочарование проскальзывает

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В свое время Президент Беларуси предупреждал Зеленского: «Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут». И судя по тому, о чем теперь украинский лидер волнуется, все к тому и идет.
На прошлой неделе Владимир Зеленский выступал по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке, где, беседуя с журналистами, подчеркнул, что очень обеспокоен позицией Штатов. Правда, с отсылкой к тревоге украинцев, якобы люди переживают, продолжит ли им помогать Америка: «Некоторые мнения республиканцев сейчас действительно вызывают опасения! Конечно, наш народ боится подобных мнений», – резюмировал он на пресс-конференции. Ведь и правда в последнее время представители партии оппонентов республиканцев все чаще призывают остановить какую-либо поддержку Киева и подвести Украину заговорить с Россией о перемирии.
По сути, не мудрено, ведь проект с эскалацией сработал частично и на данный момент продолжать инвестировать стратегически больше не выгодно. Ведь если война не закончена или в скором времени будет проиграна, то США не герои. И в восприятии мирового сообщества гегемония Штатов утратит силу, в то время как представители их элит предпочли бы доминировать в одиночестве, когда бы весь мир жил с оглядкой на них.
Алена Дзиодзина:
Исходя из текущего положения дел, американцам было бы выгодно «сбрить» Зеленского, что якобы не они в США сели в лужу, а президент Украины не справился. Хоть и Штаты ему создавали условия. Обращаясь к этой стратегии, республиканцы сохраняют свой политический статус. Ни с чем остаются лишь Украина с Зеленским, до которых американцам, по правде, и дела нет.
Многое говорит о том, что и Зеленский понял, что в скором времени его точно сольют. Ведь обратите внимание, под каким мрачным флером начали подавать его до сей поры светлый образ. Не российские или наши СМИ, а новостные агентства в помогающих Штатах. Взять, к примеру, нашумевшее интервью Залужного или комментарии безымянного окружения, в которых президент Украины, скорее, похож на обезумевшего невротика, чем на лидера.
Интересные перемены, правда? И несмотря на то, что Зеленский по-прежнему говорит о дружбе с Америкой, разочаровании в философии внешней политики все же проскальзывает: «Иногда я смотрю на все эти войны, кризисы и конфликты и совершенно не понимаю людей! Не только в случае Украины, но и что касается остального мира: Африка, Ближний Восток. Люди сошли с ума!», – говорит он на пресс-конференции о том, что в мире воюют. Так, отвечая на то, что на данный момент вызывает его улыбку, президент Украины вспоминает жену, детей и собак. И завершает ответ как бы в шутку: «Лучше бы это была планета собак!» Ведь во главе мирового хаоса, как правило, выступают волки: злые, голодные, беспринципные.
Украинцы обеспокоены тем, что некоторые голоса в Республиканской партии США призывают сократить поддержку Киева, заявил Владимир Зеленский. Выступая в интервью по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке, Зеленский сказал, что американцы все же должны голосовать за своего президента, и что пока неясно, что будет означать президентство Дональда Трампа для Украины.
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