Дзиодзина: несмотря на то, что Зеленский говорит о дружбе с США, разочарование проскальзывает

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

В свое время Президент Беларуси предупреждал Зеленского: «Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут». И судя по тому, о чем теперь украинский лидер волнуется, все к тому и идет. На прошлой неделе Владимир Зеленский выступал по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке, где, беседуя с журналистами, подчеркнул, что очень обеспокоен позицией Штатов. Правда, с отсылкой к тревоге украинцев, якобы люди переживают, продолжит ли им помогать Америка: «Некоторые мнения республиканцев сейчас действительно вызывают опасения! Конечно, наш народ боится подобных мнений», – резюмировал он на пресс-конференции. Ведь и правда в последнее время представители партии оппонентов республиканцев все чаще призывают остановить какую-либо поддержку Киева и подвести Украину заговорить с Россией о перемирии. По сути, не мудрено, ведь проект с эскалацией сработал частично и на данный момент продолжать инвестировать стратегически больше не выгодно. Ведь если война не закончена или в скором времени будет проиграна, то США не герои. И в восприятии мирового сообщества гегемония Штатов утратит силу, в то время как представители их элит предпочли бы доминировать в одиночестве, когда бы весь мир жил с оглядкой на них.