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Пожар в центре Минска: МЧС ликвидировали возгорание, эвакуированы 73 человека

10 февраля 2026 09:31
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Пожар в центре Минска: МЧС ликвидировали возгорание, эвакуированы 73 человека-0

В Минске в деловом центре на улице Тимирязева произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали подразделения МЧС. Об этом сообщает Министерство в официальном Telegram-канале.

Система «Молния» своевременно передала сигнал, и пожарные обнаружили возгорание на третьем этаже. Из здания эвакуировали 73 человека, пострадавших нет.

В тушении участвовали шесть единиц техники. Повреждены потолок и имущество, кабинет закопчен. Причины происшествия выясняются.

Фото: официальный Telegram-канал МЧС Беларуси

# МЧС # МЧС Беларуси

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