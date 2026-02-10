Пожар в центре Минска: МЧС ликвидировали возгорание, эвакуированы 73 человека

В Минске в деловом центре на улице Тимирязева произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали подразделения МЧС. Об этом сообщает Министерство в официальном Telegram-канале.

Система «Молния» своевременно передала сигнал, и пожарные обнаружили возгорание на третьем этаже. Из здания эвакуировали 73 человека, пострадавших нет.

В тушении участвовали шесть единиц техники. Повреждены потолок и имущество, кабинет закопчен. Причины происшествия выясняются.

Фото: официальный Telegram-канал МЧС Беларуси