Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

Новости Беларуси. Минская область готовится ко Дню Независимости страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каждом районе запланирован ряд культурно-массовых программ. В Заславле праздник традиционно начнется с возложения цветов к Братскому кладбищу.

А после в местном Доме культуры пройдет торжественное мероприятие, во время которого представители местной власти совместно с жителями города поздравят ветеранов с главным праздником страны. «Сначала конфликтовали, потом перезнакомились»: как готовится к параду 3 июля единственная женская колонна

Александр Нацевский, заместитель председателя Заславского горисполкома:

3 июля состоится культурно-массовое мероприятие на площадке городского Дома культуры. В нем примут участие творческие коллективы города Заславля, а также жители города и приглашенные гости. Мы приглашаем жителей города Заславля, жителей всей Минской области принять участие во всех культурных мероприятиях, которые пройдут у нас.