Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

Новости Беларуси. Минская область готовится ко Дню Независимости страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Минская область готовится ко Дню Независимости страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В каждом районе запланирован ряд культурно-массовых программ. В Заславле праздник традиционно начнется с возложения цветов к Братскому кладбищу.
А после в местном Доме культуры пройдет торжественное мероприятие, во время которого представители местной власти совместно с жителями города поздравят ветеранов с главным праздником страны.
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Александр Нацевский, заместитель председателя Заславского горисполкома:
3 июля состоится культурно-массовое мероприятие на площадке городского Дома культуры. В нем примут участие творческие коллективы города Заславля, а также жители города и приглашенные гости. Мы приглашаем жителей города Заславля, жителей всей Минской области принять участие во всех культурных мероприятиях, которые пройдут у нас.
А в Дзержинском районе массовые гуляния пройдут не только в райцентре, но и за его пределами – в Фаниполе. Местный городской парк приглашает на концерт творческих коллективов района. Также в этот день в городе-спутнике будут работать выставки и торговые ряды. Ну а завершится праздник на яркой ноте – всех гостей ждет фестиваль красок.