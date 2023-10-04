Появляется время на нереализованные мечты. Как государство поддерживает белорусских пенсионеров?

Александра Каштанова, ведущая:

В идеальном мире нам всегда будет восемнадцать, у нас будет бесконечно много времени и сил. Однако волшебный эликсир пока еще не изобрели, старость неизбежна. Александр Меженный, ведущий:

Я бы так не говорил пессимистично. Все нормально у нас со старостью, старички уже не те, бегают, прыгают, танцы танцуют, песни поют, у костра сидят всю ночь, еще молодежь может даже позавидовать. Так что старость не приговор, а начало нового интересного пути. И каким должен быть этот путь, спросим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь у Людмилы Жилевич, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Какая политика в государстве направлена на пенсионеров? Александр Меженный:

Скажите, какая политика в государстве сейчас направленна на этот замечательный возраст?

Людмила Жилевич, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

С учетом того, что мы стали жить дольше, особенно женщины, средняя продолжительность жизни у женщины 78,4, то есть это отличный рубеж, немножко отстают мужчины, но они подтягиваются. Поэтому, конечно, была принята национальная стратегия активного долголетия на уровне государственной политики. Это в плане того, чтобы как можно больше задействовать этих, как я называю, молодых активных пожилых людей для того, чтобы они продлили не только свое качество жизни в качестве активного компонента, но и для того, чтобы они профессиональное свое долголетие увеличили. Александр Стасевич, ведущий:

Мужчины, вы говорите, подтягиваются, расскажите подробнее, как нам подтянуться? Людмила Жилевич:

Я хочу сказать, что вообще старость – это бонус. Почему? Потому что на самом деле не каждому это дано, когда мне говорят, я буду стариком, я говорю, это еще если вам повезет. Потому что к этому надо стремиться, чтобы стать человеком пожилым и войти в старческий возраст, но он наступает в 75 лет только. То есть вы молодежь, вообще до 45 лет сейчас молодежь. Поэтому это вообще очень хорошая отметка. Но здесь, как говорится, существует как пессимизм определенный, когда человек считает, например, календарный возраст и биологический совпадают. Нет, на самом деле нет. На самом деле, ты можешь иметь календарный возраст 75, а быть активным и интересным, как и себе, и людям. Примерно на лет 45. То есть это вполне нормально. Есть другой, как говорится, повышенный оптимизм, то, о чем вы говорили. Когда вообще они на скутерах катаются, постоянно ломают себе конечности, все равно их не удержать, потому что это старички, которые не чувствуют этот градус риска. То есть здесь все-таки надо понимать, что старение тоже дает определенные правила поведения. С чем связана продолжительность жизни женщин и мужчин? Александра Каштанова:

А почему все-таки у женщин и мужчин такая разница? Какой-то образ жизни, у мужчин профессия более стрессовая? Женщина тоже отдается полноценно своей семье. У нее много забот.

Людмила Жилевич:

Рискованное поведение, конечно, свойственно больше мужчинам. Но им же также и свойственно разочарование. То есть, например, от лет 35 наши мужчины начинают индекс массы тела увеличивать. Мы проводили исследования, в которых нашли такую интересную закономерность, что, когда препятствие стоит перед женщиной, она нехотя его преодолевает, потому что у нее дети, у нее планы и все остальное. А мужчина ложится на диван и страдает. То есть он страдает, у него пассивная позиция, но не у всех. Но надо отметить, что на сегодня есть такое понятие, как индекс старения, в котором говорится о том, что наши мужчины подтягиваются. То есть они стали искать какие-то гибкие пути выхода из этих стрессовых ситуаций, они изучают новые профессии, они ищут новые места, где они могут реализоваться, потому что нереализованность для них – это в номер один в старении. Этот психологический фактор для них самый важный. И второй фактор это, конечно, физический. То есть мы должны поддерживать свою физическую форму на протяжении многих лет. Можно ли освоить новую профессию на пенсии? Александр Меженный:

Раньше использовали термин «институт третьего возраста». Обучение происходило в формате каких-то вузов, которые открывали для себя специальное отделение, где как раз эти старички и старушки могли освоить какую-то новую профессию. Школа активного долголетия – это нечто новое, что-то другое.

Людмила Жилевич:

Да, если мы говорим об университетах третьего возраста, это основном были общественные организации или какие-то организации при образовательных центрах, где получали люди образование, улучшали свой досуг, какие-то инициативы проявляли. В школе активного долголетия не просто идет обучение, а сначала идет изучение ваших параметров изначальных, с которыми вы приходите. То есть в какой стадии старения находится ваш организм? Какие параметры вы должны отслеживать, чтобы они были в норме и долго сопровождали ваше качество жизни? Одновременно проводятся занятия по тому, как вы должны действовать в той или другой экстремальной ситуации? Какие перспективы вы должны выстраивать, может, у вас есть огромный потенциал? Даже ответить человеку, который, например, вышел на пенсию. И поэтому это тоже для них катастрофа – переход этот, когда нужна поддержка нашему человеку, потому что у тебя посмотри, какой еще потенциал. И может быть, отправить в университет третьего возраста, чтобы он получил новую профессию или новый навык. Поэтому это сопряжение такого медицинского компонента, который позволяет человеку потом реализовать в будущем в каких-то его собственных инициативах. Каков портрет современного пенсионера? Александра Каштанова:

Каков портрет современного пенсионера?

Людмила Жилевич:

Проводилось исследование на этот счет. И выявили, чем отличаются наши люди от пенсионеров других стран. И выяснилось, что основное, что объединяло всех, это мудрость и опыт. А дальше разница была только в такой номинации, как путешествие. Так вот, на сегодня для нас это тоже не проблема, потому что мы видим огромное число людей пожилого возраста, которые путешествуют. И это не обязательно дорогие какие-то курорты, заграница, они путешествуют по нашей Беларуси, они интересуются всем, они интересуются историей. То есть они открывают для себя заново какие-то, может быть, то, что они хотели бы реализовать когда-то, они пишут, они прекрасно музицируют. Как раз вот этот бонус, который им дается, это скрытое желание в детстве, которое не было реализовано, позволяет им закрыть этот гештальт. Куда могут обратиться пенсионеры, чтобы организовать свой досуг? Александр Меженный:

Где вас можно найти, куда можно обратиться? И три дельных совета, как жить вечно?