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Лучшие правовые центры правовой информации Беларуси наградили в Минске: лидером стал проект для молодых мам

19 октября 2018 07:14
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Новости Беларуси. Без малого 1500 белорусов получили бесплатную юридическую помощь в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие правовые центры правовой информации Беларуси наградили в Минске: лидером стал проект для молодых мам-1

Разобраться в сложных жизненных ситуациях людям помогают адвокаты, нотариусы, представители правоохранительных органов. Самыми актуальными оказались вопросы, связанные с наследством, разделом имущества и оформлением сделок.

Всего в стране работает более 600 центров правовой информации. Открыты они в городских, поселковых и сельских библиотеках.

Лучшие правовые центры правовой информации Беларуси наградили в Минске: лидером стал проект для молодых мам-4

Виктор Шаршун, заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси:
Основная цель деятельности центров – предоставление гражданам необходимой актуальной правовой информации и, конечно, содействие формированию их правовой культуры.

Кроме того, Национальным центром правовой информации проводится работа по обеспечению доступа к правовой информации нашей страны за рубежом. Создан ряд центров эталонной правовой информации за пределами нашей страны.

К слову, 18 октября в Минске прошла церемония награждения лучших центров правовой информации. Такой конкурс организован впервые.

Лучшие правовые центры правовой информации Беларуси наградили в Минске: лидером стал проект для молодых мам-7

Лидером с проектом для молодых мам стала библиотека из Новополоцка. Женщинам здесь в доступной форме рассказывают об их правах и льготах.

Лучшие правовые центры правовой информации Беларуси наградили в Минске: лидером стал проект для молодых мам-10

# Консультация юриста # общество # Виктор Шаршун # Фотофакт

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