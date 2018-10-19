Лучшие правовые центры правовой информации Беларуси наградили в Минске: лидером стал проект для молодых мам

Новости Беларуси. Без малого 1500 белорусов получили бесплатную юридическую помощь в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в стране работает более 600 центров правовой информации. Открыты они в городских, поселковых и сельских библиотеках.

Разобраться в сложных жизненных ситуациях людям помогают адвокаты, нотариусы, представители правоохранительных органов. Самыми актуальными оказались вопросы, связанные с наследством, разделом имущества и оформлением сделок.

Виктор Шаршун, заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси:

Основная цель деятельности центров – предоставление гражданам необходимой актуальной правовой информации и, конечно, содействие формированию их правовой культуры.

Кроме того, Национальным центром правовой информации проводится работа по обеспечению доступа к правовой информации нашей страны за рубежом. Создан ряд центров эталонной правовой информации за пределами нашей страны.

К слову, 18 октября в Минске прошла церемония награждения лучших центров правовой информации. Такой конкурс организован впервые.