Потушить пожар и спасти человека из горящей квартиры. Вот какой тренажёр разработал белорусский студент

Вероника Макаревич, ведущая:

Хотите побывать на настоящей тренировке спасателей-пожарных? Пожалуйста! Надеваем стильные очки и отправляемся в эпицентр стихийного бедствия. Потушить пожар эмоций, справиться с непокорно стихией и уберечь людей от масштабной катастрофы. Освоить азы самой непростой профессии помогут новейшие технологии.

Победитель 11-го сезона Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», курсант Университета гражданской защиты МЧС Игорь Гусаров презентовал необычный тренажер для подготовки спасателей-пожарных в условиях виртуальной реальности.

Игорь Гусаров, курсант Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Не один занимался данным проектом. Занималась группа людей, кафедра автоматических систем безопасности помогала, кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы сейчас находимся в аудитории кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций. Аудитория специально подготовлена, чтобы проходить обучение на данном тренажере. Как мы можем заметить, здесь абсолютно ровный пол, невозможно споткнуться, куда-то провалиться.

Виртуальный мир – большие возможности. Фантазия компьютерной программы не ограничена. Автомобильная авария, взрыв газового баллона, пожар на производстве и в квартире – сценариев чрезвычайной ситуации масса. Всего один клик – и ты уже на поле боя!

– Сейчас мы с вами попробуем пройти обучение на данном тренажере. У вас есть контроллеры. Это ваша левая рука, это ваша правая рука.

– Ничего не видно!

– Потому что вы находитесь в дыму.

– Мне кажется, что мне даже дымом пахнет!

– Давайте мы с вами пройдем дальше по коридору и попытаемся найти квартиру, которая горит.

– Ой, я вижу огонь!

Главное не паниковать. Собираем волю в кулак и действуем строго по плану. Сперва отключаем электричество, а после спешим на помощь пострадавшим. – Возможно, в шкафу кто-то.

– Не в этом. Давайте посмотрим там.

– О, Господи! Бедный!

– Давайте попробуем его спасти. Теперь вы можете его взять.

– Надо выносить из квартиры?

– Да, передавать товарищу, который стоял сзади.

– Спасла, ура!

– Теперь надо потушить огонь.

Вооружаемся пожарным стволом и поражаем огненную цель. – Все, мы смогли спасти человека и потушить пожар! Вы смогли ощутить на себе всю тяжесть работы спасателя.

– Это тяжело. А ведь это всего лишь виртуальная реальность. Любите адреналин – примерьте эту стильную униформу. Создать еще больший эффект присутствия способен костюм с обратной тактильной связью – изюминка инновационного тренажера.

Игорь Гусаров:

Допустим, мы в виртуальном мире, в квартире видим оголенный провод, что-то искрит. Думаем: надо дотронуться, это же виртуальный мир, ничего не случится. Костюм бьет разрядом электрического тока. Также костюм может нагреваться, когда мы подходим к огню. Мы можем поднимать предметы и ощущать их тяжесть посредством электрических импульсов в руках.

Еще одна особенность уникального гаджета – возможность проводить работу над ошибками. Скорость, время и ход выполнения задачи. Во время тренировок курсант для педагога – открытая книга. Игорь Гусаров:

Также данный тренажер обладает такой функцией, как измерять частоту сердечных сокращений. То есть мы можем наблюдать, как человек при той или иной ситуации начинает нервничать. Его сердце начинает биться чаще. Это уже индивидуальные психологические данные, с которыми мы можем работать для того, чтобы его подготовить. Этим занимаются психологи.