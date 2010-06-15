Потрошители фургонов задержаны в Гомельской области

Банду грабителей фур задержали на трассе «Брест-Гомель». Четыре Украинца и белорус жили в Гомеле и орудовали с конца прошлого года.

На «промысел» преступники выезжали ночью и потрошили большегрузы прямо на ходу. Пропажу водители замечали не сразу. Поэтому грабители каждый раз уходили незамеченными.

Антон не первый год за рулем. Однако, последний рейс на Гомель не забудет никогда. Вот и на камеру рассказать о нем открыто не берется.

Антон, водитель большегруза:

– Я видел своими глазами, как автомобиль загрузили под завязку, согласно товарно-транспортных накладных. Но когда я приехал в Гомель и открыл автомобиль на разгрузку, я не поверил своим глазам, автомобиль был частично разгружен.

За время безостановочного рейса из закрытого фургона таинственным образом исчезло почти две тонны сыров. Такая «мистика» на трассе «Брест-Гомель» началась еще полгода назад. Неуловимые грабители проникли даже в два почтовых фургона: своих посылок так и не дождались десятки Гомельчан, а почтовые отделения крупной партии лотерейных билетов. Но прокололись таинственные налетчики именно на сыре: решили побыстрее реализовать скоропортящийся продукт на рынке. Тогда-то и выяснилось: способ кражи преступники заимствовали из фильмов про ковбоев Дикого запада.

На скорости в 90 километров в час легковой автомобиль налетчиков вплотную приближался к автофургону. Главарь банды выбирался на капот, вскрывал двери фургона и передавал груз своим подельникам. Заметить налетчиков было непросто. Работали они исключительно ночью и, догоняя жертву, выключали фары.

Рискуя жизнью, воры-каскадеры могли возвращаться к одному и тому же фургону по нескольку раз, сбрасывая по мере необходимости награбленное на обочине. Как оказалось после ареста кудесников, в руки правоохранителей попался один опытный ковбой.

Виктор Янковский первый заместитель начальника отдела внутренних дел железнодорожного района Гомеля:

– Любопытен тот факт, что в конце 90-х годов на территории Беларуси уже были зарегистрированы подобные случаи краж из автомобилей. Интересно, что житель Украины, участвовавший в тех налетах, освободившись, снова прибыл в Республику Беларусь, с целью совершения таких краж. Он нашел себе новых сообщников: один из них – житель Республики Беларусь, остальные – его земляки.

По уголовному делу проходят пять человек. Четверо участников банды уже задержаны. Сейчас они в следственном изоляторе. Одному из потрошителей фургонов удалось скрыться на территории соседней Украины. Каждому из ковбоев 21 века грозит до 10 лет лишения свободы.

Александр Добриян, Виталий Распопов, Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, автодорога «Брест-Гомель».