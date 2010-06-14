Выпускные вечера прошли в Беларуси

Тысячи выпускников 11 июня покинули родные стены. Одни из них грустят о том, что детство закончилось, другие – смотрят вперед в будущее с улыбкой. Но их всех объединяет одно – к выпускному вечеру они все готовились основательно. Ведь этот вечер каждому из них запомнится надолго.

Несмотря на то, что выпускной бал у Татьяны Лученок начинается в восемь вечера, выспаться накануне ей так и не удалось. У каждого выпускника – свой ритуал прощания с конспектами и дневниками. Татьяна – хоть и закончила школу с золотой медалью, но хранить свои «девятки и десятки» не собирается.

В парикмахерских и салонах красоты с восьми утра наблюдался самый настоящий ажиотаж. Записаться на прическу и макияж нужно было заранее – за месяц-полтора. У парикмахеров был поистине горячий день – на каждого профессионала приходилось по 10-15 причесок.

Эмоции по поводу выпускного у всех разные. Кто-то не скрывает веселья, а кто-то грустит. Желание быть самой красивой – превыше всего. Выпускниц не смутил ни ранний подъем ради красивой прически, ни наоборот – позднее время «укладки». Лишь бы вообще попасть в руки мастера.

О том, что 11 июня выпускной, знали не только выпускники. Достаточно было зайти в любой магазин и увидеть, что алкогольная продукция с 15.00 и до 8 утра следующего дня не продавалась. Такие вот меры предосторожности. Это уже давно стало традицией. Вино-водочные отделы в день выпускных закрыты, а бутылки в продуктовых залах спрятаны под тканью.

Юрий Сорокин, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

– Прежде все это направлено на охрану общественного порядка. Как известно, когда человек употребил лишку, он склонен к совершению правонарушений и не контролирует себя. Поэтому у нас ограничение с 15 часов, а до этого есть время и возможности.

Школьная скамья и домашняя работа – позади. А после развлекательной программы еще у вчерашних одиннадцатиклассников появились новые хлопоты. В первую очередь – вступительные экзамены в вузы.

Юлия Романович, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.