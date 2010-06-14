Ашот Джазоян: Блогеры – это предвестники журналистики, предвестники информации, надо к этому привыкать

Гость программы «Неделя» – Ашот Джазоян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов.

Игорь Позняк:

– Ашот Егишеевич, бытует мнение, что журналист, он до тех пор журналист, пока его можно чем-то удивить. А вас сложно чем-то удивить?

Ашот Джазоян:

– Мне кажется, что любого человека можно чем-то удивить. И вообще, плохо, если человек ничему не удивляется. Это вообще хорошее состояние, когда человек может удивляться. Вот я удивился в первый день, попав в Белоруссию. Я десять лет здесь не был и могу сказать, что был удивлен чистотой улиц, хорошим спокойным нравом, малым количеством реклам. У меня было приятное удивление. А представьте, если бы я приехал и сказал, что мне нечему удивляться, что я все знаю. Состояние удивления – это важное состояние. Журналисту особенно. Он не должен отвыкать от этой привычки, что еще можно чему-то удивляться.



Игорь Позняк:

– Еще лет 20 назад пределом мечтаний обывателя, который хотел бы изложить свою мысль публично, была небольшая статья в местной малотиражке. Сейчас есть интернет, есть блоги, где любой желающий, претендуя, по его мнению, на роль журналиста, может что-то написать. Это журналистика?

Ашот Джазоян:

– Фактически, это новость. Я не могу сказать, что это журналистика, но я могу сказать, что это новость. И эта новость, продвигаясь, становится информацией, и вот тут приобретает черты журналистики. Я не могу сказать, что блогеры или люди, которые пишут в сети – это те же журналисты. Потому что у них нет той ответственности, о которой мы всегда говорим: журналистская этика и т.д. Мне кажется, это люди, которые являются предвестниками журналистики. Простой пример, который произошел в Москве буквально месяц назад. Ни одно средство массовой информации об этом не говорило, а блогеры подняли большой шум про «живой щит». Когда гаишники Подмосковья попытались на кольце устроить из машин личных автовладельцев «живой щит», чтобы поймать каких-то барсеточников. Собственно, произошло правонарушение со стороны правоохранительных органов. Никакой новости об этом не было. Блогер написал об этом. Подхватила одна радиостанция, вторая, потом это стало новостью. Поэтому я считаю, что это предвестники журналистики, предвестники информации. Я думаю, что надо к этому привыкать.

Игорь Позняк:

– О людях случайных и неслучайных в нашей непростой профессии. Бывает, в профессию приходят «люди с улицы» и стреляют в течении полугода, оп, и готовый журналист, без журналистского образования. А приходят ребята с корочкой, порой даже с красным дипломом, и не получается. По вашему мнению, может быть человек в журналистике с улицы?

Ашот Джазоян:

– Знаете, было бы конечно хорошо, чтобы он был не с улицы. Долгие годы на постсоветском пространстве считалось, что мы не готовим журналистов, а мы готовим образованных филологов. Потому что многие считаю, что привить профессию невозможно. Я думаю, что все это должно опираться на двух толстых книгах. Одна связана, точно, с историей и географией, а вторая – с литературой.

Игорь Позняк:

– Тот же пресловутый Евроньюз, может быть это вкусовщина, но такой стиль подачи новостей является немного примитивным.

Ашот Джазоян:

– Я бы сказал не примитивный, а политкорректный.

Игорь Позняк:

– Но интересно ведь замечать детали, например, какого цвета галстуки у президентов на саммите. А на Евроньюз этого не прозвучит. Они скажут, присутствовали семь глав государств, обсудили важные актуальные вопросы.

Ашот Джазоян:

– Вы правы. Но я не думаю, что Евроньюз – тот канал, где нужны детали. У них есть одна вещь – это мягкая информация. В любом случае, мы понимаем, что что-то произошло. Но как это произошло и почему, это отсутствует, они это не дают. Я смотрю Евроньюз, особенно ночью, и он мне нравится, потому что у них звучит методичный хороший голос, как барабан крутится, я ставлю телевизор на таймер и, буквально через 20 минут, спокойно погружаюсь в сон. А так, конечно, новости я узнаю из интернета. Тот же Евроньз, уже стал каким-то странным и старым, потому что есть интернет, мы там уже все новости узнаем.

Игорь Позняк:

– То есть, если бы Меньшов сегодня снимал свой пресловутый фильм, то его главный герой сказал бы, что «через 20 лет будет один сплошной интернет», вместо «сплошного телевидения»?

Ашот Джазоян:

– Информация сейчас стала новой субстанцией. Она стала как хлеб, как вода. Удивительная вещь. Вы не замечали? Мы стали другими. Вы представляете, чтобы 20 лет назад мы думали, что телефон, который у нас в квартире, мы будем носить с собой. Трудно это представить.

Игорь Позняк:

– Удивляет не то, что мы стали другими, а то, как мы быстро меняемся, буквально на глазах. Такого не было.

Ашот Джазоян:

– Да, такого не было. И цифровые технологии, по-моему, еще очень многое изменят в нашей жизни. Но как бы не изменялись технологии, главное, чтобы ради формы мы не изменили содержание. Меня это больше всего волнует. Когда пиар-технологии заменяют журналистику. Мне кажется, это и есть самое проблемное. Нам надо воспринимать новые технологии, но оставлять человеческий контент. Не забывайте о главной журналистской миссии – помочь простому человеку.