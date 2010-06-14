Выпускные вечера в Минске прошли без единого происшествия!

Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

В нынешнем году аттестаты зрелости получили почти тридцать тысяч минских одиннадцатикласснииков. По оценке сотрудников милиции и МЧС, торжества прошли спокойно и на высоком организационном уровне. Завершились они в субботу на рассвете. Проавоохранители отмечают, что не последнюю роль сыграла рекомендация ограничить продажу спиртного.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник милиции общественной безопасности:

Везде, как и ранее, несли службу по два сотрудника, закрепленные за каждой школой. Со стороны выпускников и в отношении их каких-либо правонарушений допущено не было. Я считаю, что такая практика будет продолжена и в дальнейшем.