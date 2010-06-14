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Выпускные вечера в Минске прошли без единого происшествия!

14 июня 2010 11:58
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Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

В нынешнем году  аттестаты зрелости получили почти тридцать тысяч минских одиннадцатикласснииков. По оценке сотрудников милиции и МЧС, торжества прошли спокойно и на высоком организационном уровне. Завершились они в субботу на рассвете. Проавоохранители отмечают, что не последнюю роль сыграла рекомендация ограничить продажу спиртного.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник милиции общественной безопасности:
Везде, как и ранее,  несли службу по два сотрудника, закрепленные за каждой школой. Со стороны выпускников и в отношении их каких-либо правонарушений допущено не было. Я считаю, что такая практика будет продолжена и в дальнейшем.

# общество # Выпускной в Беларуси

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