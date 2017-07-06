Делегат Канады на 26 сессии ПА ОБСЕ привезла в Минск 2,5-месячную дочь Лоренс

Новости Беларуси. 6 июля у парламентариев был насыщенный день, состоялось несколько заседаний. Но для Беларуси важнейший политический форум – это еще и возможность развить инвестиционное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого в рамках сессии запланированы встречи с зарубежными парламентариями из мира бизнеса. В эти дни в белорусской столице работают сотни делегатов из почти 60 государств (причем самому юному участнику нет еще и полугода).