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Делегат Канады на 26 сессии ПА ОБСЕ привезла в Минск 2,5-месячную дочь Лоренс

06 июля 2017 18:37
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Новости Беларуси. 6 июля у парламентариев был насыщенный день, состоялось несколько заседаний. Но для Беларуси важнейший политический форум – это еще и возможность развить инвестиционное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого в рамках сессии запланированы встречи с зарубежными парламентариями из мира бизнеса. В эти дни в белорусской столице работают сотни делегатов из почти 60 государств (причем самому юному участнику нет еще и полугода).

Делегат Канады на 26 сессии ПА ОБСЕ привезла в Минск 2,5-месячную дочь Лоренс-1

Кристин Мур, представитель делегации Канады на 26 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Да, я взяла свою дочь Лоренс с собой. Ей 2,5 месяца, и сейчас моей малышке особенно нужна мама. А маме нужно быть здесь.

Но сессия в Минске организована настолько здорово, что предусмотрели определенные условия для ребенка.

Видите, у нее даже есть персональная аккредитация.

Делегат Канады на 26 сессии ПА ОБСЕ привезла в Минск 2,5-месячную дочь Лоренс-4

Джозеф Диттли, представитель делегации Швейцарии на 26 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Беларусь – важная страна для развития Европы. Поэтому здесь прекрасное место для интеграции и дискуссии между участниками, странами.

Здорово, что мы встречаемся именно в Минске.

# общество # Фотофакт # ОБСЕ # Кристин Мур # Джозеф Диттли

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