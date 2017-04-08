«Потребитель видит, с чем и с кем имеет дело». Как прошла презентация продукции Минской области в Москве

Одна из последних санкционных акций российского продуктового лобби в правительстве – запрет на мясную продукцию из Минской области. После встречи двух президентов Минская область презентует свои возможности в столице России. И, оказывается, все по вкусу москвичам. В этом могла убедиться наш корреспондент Алена Сырова.

Говорят, на вкус и цвет товарищей не найти. Правда, если речь идет о вкусе белорусской продукции на российской земле, это устойчивое выражение теряет свою актуальность.

Валерий Корешков, член коллегии (министр) по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии:

Не надо тут много говорить о соответствии, не надо много говорить об испытании продукции. Самое лучшее испытание – потребитель видит, с чем и с кем имеет дело.

Комплексная презентация продукции Минской области в Москве, по сути, первая после череды разногласий встреча российского потребителя с белорусским производителем в неформальной обстановке. Возможность, напрямую задать вопросы о качестве за накрытым белорусскими изысками столом.

Игорь Макар, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

Нет двойных стандартов, стандарты для всех единые. Все вопросы, которые возникают периодически по качеству с российской стороны, снимаются в рабочем порядке. Потому что второго не дано.

Иван Бамбиза, заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси:

Бывает, у нас возникают какие-то проблемы, вопросы, но в этом и есть суть Союзного государства, чтобы видеть слабые, узкие места, которые возникают в отношениях между Беларусью и Россией и их разруливать, принимать решения, которые бы снимали возникающую напряженность. Но если бы Союзного государства не было, то эта напряженность была бы еще более жесткой и больше сказывалась бы на нашем бытие.

Иван Михайлович Бамбиза о тонкостях союзных отношений, кажется, знает все и просит не забывать о главном.

Иван Бамбиза:

То, что сегодня между Беларусью и Россией есть, никакого арифметического подсчета за собой не имеет. Сейчас идут переговоры по нефтегазовым вопросам. И есть поручение провести подобные переговоры по промышленному комплексу с тем, чтобы обеспечить стабильность развития промышленного комплекса российского и белорусского. И мы ищем пути, как нам поддерживать друг друга. Наше понимание того, что российские и белорусские предприятия зависят друг от друга, и приведет к тому, что мы договоримся о более тесном сотрудничестве и в области промышленности.

Елена Пономарева, политолог, публицист (Россия):

Поодиночке никто не выживет, даже такие геополитические гиганты экономические, как Китай, он не в состоянии самостоятельно решать все вопросы мировой политики, тем более мы, которые исторически всегда были связаны друг с другом. Поэтому, конечно, только в тесном единстве и взаимодополняемости мы сможем жить в будущем.

Если отвлечься от перипетий мировой политики и вернуться к быту, становится совершенно очевидно: при любых, даже самых принципиальных разногласиях потребитель выбирает кошельком, соблюдая баланс цена-качество.

Елена Пономарева:

Людям нужна качественная продукция. В Беларуси, что касается пищевой промышленности и иных товаров, качественная и недорогая продукция.

Разнообразие ассортимента белорусских продуктов на полках российских магазинов во многом зависит от политического климата в тот или иной период времени. Судя по тому, с каким аппетитом на презентации в белорусском посольстве гости уплетали наше угощение, все разногласия, действительно, позади.

Алена Сырова, корреспондент:

Молочные, газовые, нефтяные реки между Беларусью и Россией неоднократно выходили из берегов, но каждый раз и Минск, и Москва искали компромисс. И что самое важное – всегда находили, ведь намного глубже и дороже реки дружбы между нашими народами и странами.