«Когда вы покупаете продукт с логотипом «NORGE», можете быть уверены в качестве». Почему селедка «Матиас» по вкусу и белорусу, и норвежцу

Много внимания мы уделили сегодня белорусско-российским отношениям – серьезным поводом стала встреча президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге и интервью Александра Лукашенко телерадиокомпании «Мир». Была там фраза о том, что европейцы приехали, посмотрели белорусское производство продуктов и восхитились качеством.

А многие бренды давно уже известны в мире, и мы не раз встречали на прилавках магазинов даже в Австралии и Новой Зеландии белорусскую селедку! Не из Минского моря, конечно. С норвежских берегов – наш обозреватель Яна Шипко.

Яна Шипко, обозреватель:

Здесь все пропитано запахом рыбы и духом традиций. Норвегия – страна многовекового рыбного промысла. Мы сейчас в одном из самых северных городов мира – Тромсе. 350 километров за полярным кругом. Это ворота в Арктику, а еще самый настоящий рай для рыбаков: чистые холодные воды местных фьордов необычайно богаты рыбой.

Северная Норвегия – одно из лучших мест для встречи с северным сиянием. Но сверкает здесь еще и «серебро моря». Так местные называют сельдь не только за блестящую чешую, но и за экономическую отдачу. Именно норвежское сырье признано первоклассным во всем мире. Рыбу Норвегия поставляет на все континенты. Вкус местной сельди знаком и больше чем за две тысячи километров от Тромсе – в Беларуси под маркой «Матиас».

Косяки атлантической сельди приходят к северному побережью Норвегии с ноября по февраль. В этих местах одни из самых крупных в мире запасов рыбы. Причина такого изобилия – течение Гольфстрим. Всю береговую линию страны обнимает холодное, кристально чистое море. Вода в нем циркулирует в мощных потоках, за счет чего сельдь находится в постоянном движении. В таких условиях рыба растет медленнее, а ее вкус и аромат раскрываются наилучшим образом.

Аксель Айкемо, руководитель Норвежского управления по рыболовству:

Сельдь в Норвегии – один из важнейших промысловых видов рыбы для нашего рыболовецкого флота. Ее ловля происходит согласно квотам и строго отслеживается. Здесь мы можем видеть, сколько времени проводит в море каждое судно и каков улов. Сегодня мы располагаем хорошим запасом рыбы и ожидаем его увеличения в будущем году. С октября сельдь идет на север откармливаться, а позже – на нерест, на юг, к центру страны. Получается, что сельдь почти круглый год остается в водах Норвегии.

Как гласит местная поговорка, норвежцы едят сельдь 21 раз в неделю. И это не преувеличение. Для местных жителей присутствие рыбы в рационе – не дань традициям, а осознанный выбор в пользу здорового питания.

Элизабет Даль, специалист по исследованиям влияния морепродуктов на человека Национального института питания и исследования морепродуктов Норвегии (NIFES):

Если вы будете съедать на ужин 300-450 граммов рыбы 2-3 раза в неделю, этого достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми для здоровья элементами. Сельдь особенно богата витамином D. Немногие продукты содержат его в большом количестве. Кроме того, мы рекомендуем сельдь как источник омега-3 жирных кислот и протеина. Ее употребления достаточно, чтобы пополнить дневную норму этих необходимых для человека элементов. К тому же сельдь в рационе особенно полезна для профилактики сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета.

Одно из лучших мест, которое удивляет многообразием морепродуктов из норвежских вод и обилием свежайшей рыбы, – рыбный рынок в Бергене.

Такого изобилия диковинных даров моря, как этот королевский краб, например, не увидишь больше нигде в Бергене. Мы сейчас на историческом рыбном рынке. Эксклюзивная возможность оказаться по ту сторону прилавка. Место это «прикормленное» не только у туристов, но и сами норвежцы приходят сюда за самой свежей рыбой практически каждый день, унося с собой по несколько килограммов даров моря.

Титомир Иванов, продавец рыбного рынка в г. Берген:

Здесь морепродукты, которые можно найти только здесь. Селедка свежая, копченая. Местные покупают очень много, много клиентов из России. Это очень популярное место. Каждый день клиенты приходят из целого мира: китайцы, испанцы, аргентинцы.

Впрочем, восхищение норвежскими морепродуктами понятно и без перевода.

Здесь даже в глухой сезон бойкая торговля. Норвежцы часто шутят: в венах у них течет морская вода. Потому морепродукты в почете на завтрак, обед и ужин.

Норвежцы:

Я с удовольствием прихожу сюда, потому что здесь можно купить совершенно свежие морепродукты.

Я ем рыбу 3-4 раза в неделю, стараюсь употреблять различные сорта. Предпочтение отдаю местной рыбе, потому она не содержит вредных веществ, а это очень важно.

Ценность сельди во многом определяется местом вылова. Север Норвегии – один из уголков почти нетронутой природы, а значит прекрасной экологии. В Тромсе нет ни одного промышленного предприятия, за исключением рыбных заводов.

Компания «Санта Бремор» за годы работы прошла долгий путь отбора поставщиков. Сырье белорусский производитель закупает у ведущих предприятий, гарантирующих самое высокое качество. Летом североморскую сельдь «Санта Бремор» покупает на юго-западе Норвегии в районе Бергена, зимнюю атлантическую – на севере, в районе Тромсе.

Наравне с белорусами услугами этих поставщиков пользуются тонкие знатоки рыбы – японцы и скрупулезные немцы. Самый главный показатель при оценке качества – свежесть рыбы, потому предпочтение компания отдает заводам, которые максимально близко расположены к местам рыбного промысла.

Яна Шипко:

За моей спиной вы видите корабль. Он возвращается с уловом на завод. С момента вылова рыбы до ее выгрузки на завод прошли считанные часы. А точнее, меньше шести.

Из поколения в поколение норвежцы жили морем и его дарами. Сотни лет Норвегия поставляла рыбу в другие страны. Из многовековых традиций складывается и современная культура рыболовства. И если раньше в море ходили на маленьких лодочках, ныне модернизированный и снаряженный огромными сетями и неводами норвежский флот справляется с колоссальными объемами переработки. На рыболовецких суднах главенствуют самые современные технологии. Здесь и тепловизоры, и спутниковая навигация, и другое оборудование. Так, большие стаи легко обнаружить с помощью эхолокатора.

Несмотря на все современное оснащение, нужно обладать интуицией. Капитан Викерой – выходец из рыболовной династии – повадки подводных обитателей знает хорошо. В этом кресле в ожидании рыбы порой проводит до 18 часов. Но сегодня был удачный день.

Томми Викерой, капитан рыболовецкого судна «Båragutt»:

Это был длинный, но успешный день. Мы поймали почти 400 тонн сельди. Улов зависит от погоды, от расположения рыбы и немного от удачи. Сегодня сельдь вышла на очень короткое время, поэтому потребовалась сноровка, ведь когда рыба уходит на дно, шансов на хороший улов мало. Я люблю свое дело, мой отец был рыбаком, поэтому я видел рыбу с раннего детства, ловлей и занимаюсь всю свою жизнь.

Правда, со времен, когда в море ходил отец Томми, рыболовные технологии очень изменились. Современные неводы позволяют бережно доставлять из моря нежную и жирную рыбу. Во время переработки блестящего во всех смыслах улова каждая минута дорога. Для сохранения максимальной свежести рыбы в цехах даже поддерживается температура, как в океане.

Тоне Альфредсью, специалист по качеству рыбоперерабатывающего завода «Nergard Sild AS»:

Норвежская сельдь считается лучшей из-за своей свежести и чистоты, а также температуры холодной воды, в которой она обитает. Обеспечивать правильную температуру очень важно и во время переработки. В цехах температура не выше четырех градусов. Мы постоянно следим за качеством и контролируем жирность рыбы на всех этапах производства с помощью специальных систем.

Прежде чем оправиться в Беларусь, сырье проходит контроль дважды: сначала норвежские специалисты, а затем технологи «Санта Бремор» здесь, на заводах в Норвегии, проверяют каждую партию рыбы на соответствие стандартам качества. Во время такого контроля оценивают свежесть, структуру филе, цвет, запах, жирность и размер рыбы. Именно атлантическая сельдь самая крупная и жирная.

Ирина Тарасюк, ведущий инженер-технолог «Санта Бремор»:

Прежде всего, мы обращаем внимание на внешний вид сельди. Поверхность должна быть блестящая, чистая, не поврежденная. Как у этой. Самое главное, чтобы мясо было плотным, упругим, мясистым. Поскольку сельдь разделывается здесь, в Норвегии, на производство в Беларусь она поступает уже в виде замороженного филе. Такой вид разделки, когда мясо рыбы остается на коже, называется «бабочка». Все кости удаляются непосредственно при производстве в Норвегии.

Филетирует и удаляет кости специальное оборудование. На выходе получается филе, когда на коже остается лишь чистое отборное мясо. В таком виде оно отправляется на экспорт, в том числе и в Беларусь. Норвежскую сельдь легко отличить по выраженной «серебряной» окраске.

Тоне Альфредсью:

Технологи «Санта Бремор» очень хорошо знают свою работу, они контролируют различные процессы, проводят тесты, проверяют свежесть и жирность рыбы. Для меня очень легко найти общий язык с ними, мы рады сотрудничеству.

Далее безупречно свежее сырье отправляется на упаковку и на склад. Ждать отправки в Беларусь этой партии долго не пришлось. Корабль, что загружается на берегу, вот-вот отправится в Клайпеду, а оттуда рыба прямиком поедет в Брест.

Вот в таких плотных вакуумных пакетах приезжает на «Санта Бремор» выловленная в норвежских водах рыба.

Тем временем этому филе уже готовы оказать «теплый» прием. Около 10 часов в специальных камерах – и филе разморожено. В сутки здесь перерабатывают до 100 тонн продукции. Это самый масштабный производственный цех компании – площадью почти в три футбольных поля. Все оборудование уникально. Разработано ведущими европейскими производителями по индивидуальному заказу компании с учетом технологических нюансов. После мойки сырье тщательно сортируют. Самая крупная сельдь отбирается именно для филе «Матиас».

Отборное филе попадает в чаны с солью и специями. В таком рассоле сельдь будет созревать трое суток. За это время «Матиас» приобретет свой изысканный вкус. Все благодаря оригинальной рецептуре, разработанной технологами компании. После созревания очистить филе могут только деликатные женские руки. Снять тонкую кожу, не повредив ценный жировой слой, – с такой задачей автомат не справится. После взвешивания – на упаковку. И сельдь в лучшем виде отправляется в разные уголки мира: от США до Новой Зеландии. Продукция «Санта Бремор» пришлась по вкусу боле чем в 30 странах на четырех континентах.

Яна Шипко:

Такой логотип украшает продукцию «Санта Бремор». Знак «NORGE» – престижный норвежский знак качества. Сельдь «Матиас» – первый белорусский бренд, которому Норвежский комитет по рыбе присвоил этот знак.

Это результат многолетнего сотрудничества и приверженности норвежским подходам. Но и производственные процессы на белорусском предприятии не менее прозрачны, чем норвежские воды. «Санта Бремор» обеспечивает надежную и доступную для контроля систему отслеживания норвежского сырья на всех этапах производства.

За качеством продукции здесь следит и собственная лаборатория. Опытные специалисты по вкусу, цвету, запаху и другим параметрам определяют, не нарушалась ли рецептура или технология. А высокочувствительное оборудование покажет малейшее отклонение от норм.

Ян Эйрик Джонсен, маркетинг менеджер Норвежского рыбного комитета (NSC):

Когда вы покупаете продукт с логотипом «NORGE», вы можете быть уверены в наивысшем качестве. Для нас это не просто рыба – это образ жизни. И за этим знаком стоит тысячелетняя культура норвежского рыболовства. У нас абсолютно прозрачная политика и серьезная система контроля качества. Пользователи по всему миру могут видеть открытые данные наших исследований. «Санта Бремор» большое внимание уделяет качеству сырья, поэтому именно с этой компанией мы хотим работать и продолжать сотрудничество. Мы выбрали высококачественный продукт «Матиас», чтобы разместить на нем логотип «NORGE» и таким образом сообщить белорусским потребителям, что это самая лучшая рыба, которую они могут получить из Норвегии.

Со слов Яна Эрика, 36 миллионов порций норвежской рыбы каждый день попадают на тарелки по всему миру. Мы решили провести эксперимент с норвежской сельдью, но уже произведенной в Беларуси на «Санта Бремор».

Гюннара Дженсена в Норвегии называют «королем сельди». Узнает ли знаменитый шеф-повар норвежскую рыбу белорусского посола?

Эта сельдь путешествовала из Норвегии в Беларусь и обратно. Мы привезли ее с собой, чтобы узнать мнение о белорусском продукте.

Гюннар Дженсен, шеф-повар ресторана г. Тромсе:

Спасибо. Я очень впечатлен. Очень вкусно пахнет. Это высококачественная сельдь. Мне не терпится попробовать.

Дегустировать белорусский продукт – по белорусским традициям.

Гюннар Дженсен:

Теперь я понимаю, почему вы так много едите селедки.

Но и жители Тромсе – никак не меньше. Ресторан Гюннара – один из самых популярных в городе. И конек шеф-повара – именно блюда из сельди. Норвежцам привычнее сельдь в маринаде, а вот в масле пробовал впервые.

Гюннар Дженсен:

Я никогда не пробовал сельдь в таком виде. И она удивительно хороша. Качество готового продукта впечатляет. Я не могу представить, могло ли что-то быть лучше, когда речь идет о переработанной рыбе: нежная, слабосоленая. Заслуживает высшей оценки.

Из сельди белорусского засола Гюннар готовит одно из своих фирменных блюд. Он автор сотен рецептов. И каждый раз умудряется подчеркнуть вкус селедки неожиданным ингредиентом. В его ресторане кулинарный процесс – настоящее искусство.

Гюннар Дженсен:

В каждое меню, которое я составляю, обязательно включаю сельдь. Рецептов очень много. У меня есть вареный картофель, при приготовлении которого я добавил соль и сливочное масло. Главное в этом блюде, конечно, сельдь, а также комбинация вкусов: сметаны, хрена и маринованного лука – все вместе будет очень вкусно. Мне очень нравится сочетание вкусов картофеля, сметаны. Возможно, белорусы что-то узнают в этом блюде.

А вот узнают ли гости ресторана в Норвегии местную сельдь, только белорусского засола, сейчас проверим.

Ида Холм Хансен, клиент ресторана:

Мы говорили о том, что стоило поставлять рыбу в Беларусь, чтобы потом импортировать готовую продукцию обратно. И готовить из нее в норвежских ресторанах. Потому что это очень вкусно.

Вот уж интернациональный феномен этой рыбки. Что славянам под шубой или в винегрете, что скандинавам в любом виде – белорусская селедочка «Матиас» норвежского качества пришлась по вкусу. Любовь к этому продукту, пусть под разными соусами, но неизменно качественному, – то, что объединяет норвежские берега и белорусскую землю, даже через тысячи километров.