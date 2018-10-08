«Потому что вкусно!» Обновлённый магазин-кофейня «Коммунарка» открылся в Минске
Новости Беларуси. Крупные белорусские предприятия представят свои товары и услуги на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет с 5 по 10 ноября.
Среди участников и крупнейшая кондитерская фабрика Беларуси «Коммунарка». Шоколад и конфеты этого бренда популярны далеко за пределами нашей страны. А белорусы от мала до велика не изменяют вкусам любимых «Грильяж», «Аленки» и «Столичных». В этом убедилась съемочная группа телеканала СТВ на открытии обновленного магазина «Коммунарка» в центре Минска.
Открытие обновленного магазина-кофейни «Коммунарка» минчане ждали с нетерпением. Очередь за любимыми сладостями начала расти еще за час до открытия. А на входе гостей встречали Красные шапочки с вкусными подарками любимого бренда.
Покупатели:
Потому что вкусно! Свежие конфеты, вкусные! У них очень много начинок, большой выбор на любой вкус. У меня ребенок любит.
Это всё для внуков, у меня их четверо. Я люблю всё белорусское, потому и покупаю. Это маме – она любит леденцы.
Магазин на улице Красной, 21 разделен на две зоны. В одной можно выбрать любимые конфеты и шоколад, а в другой расположиться с чашечкой горячего шоколада. Кстати, здесь можно попробовать и конфеты ручной работы.
Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
Для «Коммунарки» это знаковое событие. Улица Красная – это одна из таких памятных, хороших, ценных мест города Минска. Рядом площадь Якуба Коласа, нашего знаменитого песняра. Поэтому мы постарались сделать его очень уютным, добрым и теплым для наших минчан.
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Более 250 наименований. На «Коммунарке» сейчас устанавливают новую технологическую линию. Это очередная возможность радовать белорусов новыми вкусами конфет и шоколада.
Кстати, в ноябре новинки «Коммунарки» отправятся на выставку в Шанхай.
Иван Данченко:
Мы повезем конфеты, которые мы сделали под китайский рынок. Он тоже имеет свои особенности. Китайцы не любят приторно-сладкого.
«Моя легенда», «Слуцкие пояса», «Президент» – эти и другие новинки уже полюбились ценителям шоколада из разных стран.
Светлана Качерская, директор магазина «Лакомка»:
Я когда пью чай или покупаю детям конфеты – конечно, покупаю всю продукцию «Коммунарки». Сейчас новые наборы у нас есть: «Минск», «Моя легенда». За границей эти наборы с удовольствием приветствуются – и везут с собой.
Всё новое вдохновляет. Так, торговые точки «Коммунарки» планируют сделать в едином стиле и формате самообслуживания. А в ближайшее время построят еще один «вкусный» магазин на проспекте Дзержинского.
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