«Потому что вкусно!» Обновлённый магазин-кофейня «Коммунарка» открылся в Минске

Новости Беларуси. Крупные белорусские предприятия представят свои товары и услуги на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет с 5 по 10 ноября. Среди участников и крупнейшая кондитерская фабрика Беларуси «Коммунарка». Шоколад и конфеты этого бренда популярны далеко за пределами нашей страны. А белорусы от мала до велика не изменяют вкусам любимых «Грильяж», «Аленки» и «Столичных». В этом убедилась съемочная группа телеканала СТВ на открытии обновленного магазина «Коммунарка» в центре Минска.

Открытие обновленного магазина-кофейни «Коммунарка» минчане ждали с нетерпением. Очередь за любимыми сладостями начала расти еще за час до открытия. А на входе гостей встречали Красные шапочки с вкусными подарками любимого бренда.

Покупатели:

Потому что вкусно! Свежие конфеты, вкусные! У них очень много начинок, большой выбор на любой вкус. У меня ребенок любит.

Это всё для внуков, у меня их четверо. Я люблю всё белорусское, потому и покупаю. Это маме – она любит леденцы. Магазин на улице Красной, 21 разделен на две зоны. В одной можно выбрать любимые конфеты и шоколад, а в другой расположиться с чашечкой горячего шоколада. Кстати, здесь можно попробовать и конфеты ручной работы.

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Для «Коммунарки» это знаковое событие. Улица Красная – это одна из таких памятных, хороших, ценных мест города Минска. Рядом площадь Якуба Коласа, нашего знаменитого песняра. Поэтому мы постарались сделать его очень уютным, добрым и теплым для наших минчан. Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки» Более 250 наименований. На «Коммунарке» сейчас устанавливают новую технологическую линию. Это очередная возможность радовать белорусов новыми вкусами конфет и шоколада.

Кстати, в ноябре новинки «Коммунарки» отправятся на выставку в Шанхай. Иван Данченко:

Мы повезем конфеты, которые мы сделали под китайский рынок. Он тоже имеет свои особенности. Китайцы не любят приторно-сладкого. «Моя легенда», «Слуцкие пояса», «Президент» – эти и другие новинки уже полюбились ценителям шоколада из разных стран.