Потанцевали и сожгли чучело. В минском доме престарелых по-особому отметили Масленицу

Новости Беларуси. С танцами, песнями и вкусным угощением. В психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов № 2 отметили масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С танцами, песнями и вкусным угощением. В психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов № 2 отметили масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для постояльцев подготовили насыщенную программу. В том числе танцевальные и вокальные номера, а также спортивные состязания. Не обошлось и без дегустации. Повара учреждения испекли блины. А тем, кто в силу физических возможностей не смог прийти на праздник, мучные лакомства доставили прямо в комнаты. По-особому провели и старинный обряд – сжигание чучела. Работники дома-интерната подготовили необычную театральную постановку.
Тамара Кветковская:
Мне очень нравится мероприятие. Спасибо администрации и дирекции нашего интерната. Я здесь 13 лет, и все 13 лет у нас праздники справляются.
Светлана Дударчик, культорганизатор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2:
Наши подопечные, посмотрите, как они радуются, как они веселятся. Они ждут этого праздника. С большим удовольствием принимают участие в играх. У них поднимается настроение, они веселы, они радостны.
Отметим, в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов № 2 проживет около двухсот человек. Для постояльцев учреждения регулярно проводят творческие и спортивные мероприятия.
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