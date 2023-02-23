Потанцевали и сожгли чучело. В минском доме престарелых по-особому отметили Масленицу

Новости Беларуси. С танцами, песнями и вкусным угощением. В психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов № 2 отметили масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для постояльцев подготовили насыщенную программу. В том числе танцевальные и вокальные номера, а также спортивные состязания. Не обошлось и без дегустации. Повара учреждения испекли блины. А тем, кто в силу физических возможностей не смог прийти на праздник, мучные лакомства доставили прямо в комнаты. По-особому провели и старинный обряд – сжигание чучела. Работники дома-интерната подготовили необычную театральную постановку.

Тамара Кветковская:

Мне очень нравится мероприятие. Спасибо администрации и дирекции нашего интерната. Я здесь 13 лет, и все 13 лет у нас праздники справляются.

Светлана Дударчик, культорганизатор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2:

Наши подопечные, посмотрите, как они радуются, как они веселятся. Они ждут этого праздника. С большим удовольствием принимают участие в играх. У них поднимается настроение, они веселы, они радостны.