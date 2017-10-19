«Поступило нам порядка 40 звонков»: задать вопрос о работе ЖКХ можно по прямой телефонной линии до 20 октября

Новости Беларуси. Единая диспетчерская служба 115 должна работать по всей стране. Это самое популярное предложение среди поступивших в Министерство ЖКХ от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте ведомства работает гостевой ресурс, где принимают электронные обращения от небезразличных. Как сделать работу тех, от кого зависит наш коммунальный комфорт, лучше – своим видением может поделиться каждый и по телефону горячей линии. Она открыта накануне предстоящей встречи во Дворце Независимости, где с участием Президента будут обсуждаться вопросы совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства страны.