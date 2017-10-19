«Поступило нам порядка 40 звонков»: задать вопрос о работе ЖКХ можно по прямой телефонной линии до 20 октября
Новости Беларуси. Единая диспетчерская служба 115 должна работать по всей стране. Это самое популярное предложение среди поступивших в Министерство ЖКХ от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сайте ведомства работает гостевой ресурс, где принимают электронные обращения от небезразличных. Как сделать работу тех, от кого зависит наш коммунальный комфорт, лучше – своим видением может поделиться каждый и по телефону горячей линии. Она открыта накануне предстоящей встречи во Дворце Независимости, где с участием Президента будут обсуждаться вопросы совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства страны.
Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Поступило нам порядка 40 звонков, из них есть жалобы на те или иные услуги, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, то есть на работу жилищно-коммунальных служб. Предложения направлены на совершенствование ЖКХ нашей страны в целом.
В частности, достаточно много предложений поступило по организации индивидуального учета тепла в жилых помещениях.
Прямая телефонная линия будет работать до 20 числа включительно, работает она до 8 часов.
Семинар, посвященный одному из самых обсуждаемых вопросов в обществе, начался 19 октября. Новые подходы в работе ЖКХ, снижение затрат и повышение качества обслуживания населения. С удачными примерами этой работы знакомятся в Минске профессионалы со всех регионов страны. Ну а завтра, 20 октября, их ждет большой разговор во Дворце Независимости. В нем примут участие около 250 человек, в том числе высшие должностные лица, руководители госорганов и организаций, представители власти на местах.