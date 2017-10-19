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«Каждый день проходят мастер-классы»: чем удивил посетителей первый покровский фестиваль «Радость» в Минске

19 октября 2017 07:24
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Новости Беларуси. В Минске завершается первый покровский фестиваль «Радость». Основной акцент встреч – на просветительскую программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для гостей фестиваля организованы масштабная программа для детей, творческое пространство мастер-классов и ярмарка изделий монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии и Украины.

«Каждый день проходят мастер-классы»: чем удивил посетителей первый покровский фестиваль «Радость» в Минске-1

Монахиня Василиса (Сидорович), насельница Свято-Елисаветинского монастыря:
Здесь собраны участники из разных стран – Беларуси, России, Украины, Сербии. Каждый день проходят мастер-классы от разных наших мастерских.

Несмотря на то, что наш монастырь молодой, у нас более 30 мастерских образовалось. Чтобы людям, деткам было интересно, они в разных техниках могут изготовить какие-то сувениры, чтобы подарить потом родителям, близким, родным.

«Каждый день проходят мастер-классы»: чем удивил посетителей первый покровский фестиваль «Радость» в Минске-4

В рамках фестиваля делегаты и жители столицы приняли участие в творческой акции «Подарок городу» и создали мозаичное панно с изображением герба столицы – иконы Божией Матери «Минская».

# общество # Фестиваль # Фотофакт

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