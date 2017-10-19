Семинар, посвященный работе ЖКХ, открывается в Минске 19 октября

Новости Беларуси. Работа жилищно-коммунального хозяйства. 19 октября в Минске начинает работу семинар, посвященный одному из самых обсуждаемых вопросов уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем примут участие все структуры, так или иначе отвечающие за работу одного большого механизма под названием ЖКХ. Новые подходы в отрасли, снижение затрат и повышение качества обслуживания населения, а также мировой опыт – все это главные темы встречи.

Итог большому разговору подведут завтра, 20 октбря. Планируется, что участие в пленарном заседании республиканского семинара примет Александр Лукашенко.